Coronavirus: Aún no fueron definidas las zonas a testear en Entre Ríos

Institucionales Activaron protocolo y aislaron a un extranjero que viajaba por ruta entrerriana

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que en los próximos días se anunciará una campaña nacional de testeo , no solo en el AMBA sino en muchos lugares del país, en el marco de las acciones de prevención de la pandemia del nuevo coronavirus.Al respecto, la secretaria provincial de Salud, Carina Reh, confirmó que "el ministerio de Salud de la Nación no definió zonas a testear en la provincia de Entre Ríos"."Cuando Salud considere oportuno realizar algún testeo en algún barrio popular de Entre Ríos, se seguirán las normas de acuerdo a lo que establece el programa y en las condiciones que lo amerite", prometió Reh al brindar el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus.Durante el reporte epidemiológico, Reh anunció que "es el momento de empezar a detectar las enfermedades respiratorias bajas en el marco del programa IRA para niños menores de cinco años".Comunicó, además, "la capacitación a distancia al personal de salud para reforzar los conocimientos adquiridos desde que se trabaja en la campaña de invierno".En la oportunidad, también comentó que "ayer se modificó la definición de caso sospechoso y para la provincia es importante que Rosario, una ciudad que se consideraba con circulación viral activa, salió de esa categoría"."Esto nos permite una cierta tranquilidad sabiendo que tenemos un paso importante entre las ciudades de Victoria y Rosario, lo que nos mantenía en permanente de alerta", reconoció la secretaria provincial de Salud.Reh confirmó que esta persona viajaba "en forma clandestina con desconocimiento del camionero"."Se informó al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y la persona de origen alemán que circulaba, que venía desde Brasil y mezclada en la carga del camión, fue trasladado al hospital Santa Rosa de Chajarí donde quedó en aislamiento y por orden de la Justicia se le hizo el hisopado para toma de muestra, aunque este individuo no presentaba síntomas", detalló."A pedido de la Justicia se hizo la toma de muestra y esta persona quedó en aislamiento en la institución hasta que la Justicia determine los pasos a seguir", cerró.