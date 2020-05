Quien ingrese a Santa Fe de otra provincia deberá aislarse durante 14 días

Precaución

Testeos masivos

Santa Fe limita con tres de las provincias que más casos de coronavirus registran, y donde el brote no está controlado. De hecho, después de 11 días sin contagios, el fin de semana se reportaron 4 nuevos infectados en Rosario, todos integrantes de una familia cuyo uno de sus miembros había viajado a Buenos Aires.Es por esto que, en el reporte nocturno del lunes, la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, puso énfasis en que "toda persona que ingrese a la provincia de Santa Fe proveniente de otra provincia debe guardar 14 días de aislamiento". Esto es una novedad, porque cuando la pandemia comenzó a llegar a Argentina, esto se dispuso para quienes regresaban del exterior. Ahora, se suma para quienes regresen de otra provincia del país, publicóDe todos modos, aclaró que "esto no es válido para quienes estén en tareas esenciales: por ejemplo, un médico que resida en Rosario y hace la guardia en otra localidad, lo mismo un camionero. Le vamos a pedir que tengan todos los cuidados pertinentes en su trabajo, pero no le vamos a pedir que haga la cuarentena".Asimismo, solicitó a los santafesinos "no viajar a las provincias con circulación viral" e informó que se están reforzando los controles con otras provincias limítrofes como Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Santiago del Estero.Martorano también anunció que la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Salud de la provincia ya llevan adelante el plan Detectar, que busca intervenir en comunidades cerradas y barrios más vulnerables, para hallar pacientes oligosintómaticos (cuadros leves) o sintomáticos.El operativo inició con dos centros de salud (Empalme Graneros y Los Pumitas", y el centro de salud municipal Juana Azurduy, donde se obtuvieron 46 muestras que van a ser procesadas este martes."Queremos agradecer muchísimo a los equipos que tan bien y tanto han trabajado", destacó la funcionaria, y aclaró que todos los casos los gazebos y las actividades de toma de datos e hisopados se hicieron fuera de los centros de salud para no interferir con las actividades cotidianas.En tanto, adelantó que desde el miércoles comenzará a implementarse el plan "Detectar" en la ciudad de Santa Fe "y seguirá toda la semana".El Ministerio de Salud reportó el lunes a la noche un nuevo contagio en la provincia, aunque en la ciudad de Santa Fe no se han registrado casos en los últimos 39 días.