Choferes de micros de media y larga distancia se manifestaron por falta de pagos

Respuesta de UTA

Este martes, choferes de colectivos de larga y media distancia se manifestaron frente a la sede de UTA Entre Ríos, exigiendo el pago de sueldos adeudados."Decidimos convocarnos ante la falta de pago de nuestros haberes, en este momento nos adeudan el sueldo del mes de abril. Estamos a 19 días de mayo y no tuvimos ningún deposito. Tuvimos que llegar hasta esta instancia porque nadie nos da respuesta", manifestó uno de los trabajadores aEn relación a los depósitos, indicó que "Además, hay un saldo del que se tenía que hacer cargo la empresa, pero nos informaron que no tienen fondos para hacerlo".. Queremos desmentir lo que dijo ayer un dirigente sobre que habíamos recibido 6 mil pesos, porque eso no fue así", declaró Walter otro trabajador de colectivos de larga distancia.En este sentido, remarcó que "nos autoconvocamos para que todos conozcan nuestra situación, la estamos pasando muy mal con nuestras familias. Es totalmente lamentable".Además ", añadió.En relación al reclamo de los choferes, el secretario Gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh explicó que "esta situación es caótica y preocupante, venimos con problemas en el transporte urbano de pasajeros, y también con los de media y larga distancia"."Hace dos meses que los choferes de ómnibus de media y larga distancia no están trabajando, y la ayuda de Nación no llega. Hay lagunas empresas que cobraron este aporte y otras que están a la espera de una respuesta", declaró.Al final el sindicalista señaló que "Esperamos que en estos días llegue el dinero para palear un poco la situación".