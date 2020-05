Valor del dólar durante la pandemia: Cómo afecta a la economía argentina

Contexto mundial



Economía Argentina evalúa extender la oferta de canje más allá del viernes

Emisión de pesos

Opciones para ahorrar

En el marco de la pandemia por el coronavirus y el aislamiento social preventivo y obligatorio, el dólar, en los últimos días, ha ido fluctuando en su precio. La economista María José Quinodoz, explicó a Elonce TV, cómo esta situación el afecta al país, y que pasará con la inflación y la renegociación de la deuda que será este viernes.", señaló la economista.En ese sentido remarcó que, "la semana pasada esta moneda se disparó a casi el doble de lo que es la cotización oficial, debido a la renegociación. Como ayer se conocieron tres propuestas de parte de los bonistas tenedores de nuestra deuda, bajo un poco, pero sigue alrededor de 130 pesos"."Algo similar ocurrió en la época de la hiperinflación cuando un dólar equivalía a 130 Australes", finales de la década del `80.Con esta economía en época de pandemia "las variables macroeconómicas están estallando, y es muy difícil por parte de un equipo económico poder controlar estas variables. Hay que tener en cuenta que "no solamente estamos en emergencia económica en nuestro país, sino que es algo que sucede en todo el mundo"."La economía en sí, esta parada y va a pasar alrededor de un año hasta que nosotros podamos empezar a mover toda la producción y el mercado y de esta manera crecer un poquito y la situación mejore" agregó Quinodoz.Así mismo, agregó que "cuando se declaró en nuestro país la emergencia por el coronavirus, el decreto estableció un año de emergencia sanitaria, y eso ya te da la pauta del tiempo. Además, en el resto del mundo ya dijeron que se necesita como un año para hallar la vacuna, y esto repercute muchísimo en nuestra economía. La recesión va a ser muy grande, en este momento, cada uno en sus casas consume menos, sale poco y esto hace que las variables estén totalmente paralizadas".Teniendo en cuenta la posible situación de default, que sufra nuestro país, en cuanto al vencimiento de la deuda, María José, explicó que "si llegaríamos a caer en default, el país no podría acceder a los créditos del banco mundial, u organismos cuasi estatales. En el caso de que nuestro país haga una mala negociación implicaría, en el caso que se pueda volver a endeudar, que lo haga a una tasa más alta."Latinoamerica y el mundo entero está mirando la renegociación de deuda de nuestro país, porque eso va ser utilizada como modelo de renegociación, del resto de los países latinoamericanos".En cuanto a la emisión monetaria, explicó que "el dinero que necesita (el gobierno) para hacer frente a las asignaciones, el IFE, y también lo que es la ayuda al trabajo y la producción que se está otorgando a las empresas, viene de mano de la emisión. Hacía mucho tiempo que no se emitía tanto dinero. Esto también repercute en lo que es la cotización en el tipo de cambio".Teniendo en cuenta las posibles consecuencias, la economista remarcó que "se espera que se producto una inflación, debido a que va a haber mucho dinero circulando y pocos productos en oferta".En relación a las personas que tienen capacidad de ahorro y no saben cómo invertir, comentó que "siempre depende a que se dedique cada persona, por ejemplo, el rubro de la conducción en este momento es mejor comprar materiales como hierro, cemento y ladrillos antes de dólares.No obstante, si la inversión que se quiere realizar es solo para atesorar,Todo depende el plazo que uno quiere guardar eso y para que lo va a utilizar", aconsejó."El dólar oficial lo podemos conseguir virtualmente en tu caja de ahorro en dólares, y lo podés ver a través de tu homebanking. Ahora, el Banco Central, habilitó operaciones en caja para poder ir a depositar o retirar dólares porque en las bocas de extracción no se puede realizar esta operación. Hay que recordar que en efectivo se pueden comprar 100 dólares por mes, y por tarjeta de débito hasta 200", culminó.