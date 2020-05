Nuevas imágenes de las Cataratas del Iguazú sin agua: Hasta cuándo seguirían así

Las Cataratas, desvestidas del agua que las convierte en maravilla natural del mundo, son el testimonio más fuerte de la bajante del, explicó.La Serra do Mar con epicentro en Paraná y Santa Catarina es la "esponja" natural boscosa que toma el agua de las lluvias y alimenta al Iguazú., dijo el funcionario quien"El problema es que no hay lluvias y las represas administran la poca agua que hay. Las 6 represas que están en el Iguazú superior son hidroeléctricas y tienen que soltar agua para generar energía", dijo.Explicó que "están coordinadas, entonces suelta la primera allá lejos y esa agua la van aprovechando aguas abajo, y cuando Baixo Iguazú termina de soltar, es el agua que llega a Cataratas".Acosta dijo aque hay semanas en que llega un poco más y en otras el caudal baja, pero"Según los pronósticos,. Ojalá se cumpla el pronóstico y sea así", dijo. Con una planta de 35 guardaparques, el Parque Nacional Iguazú apunta ahora a vigilar la conservación ecológica.Consideró que esta situación es un efecto del fenómeno de La Niña que ya afectó el nivel del Iguazú en 2019. "El nivel fue bajo el año pasado", dijo Acosta, mencionando también a otros cursos de agua de la región como el Paraná y el Uruguay, que dejó prácticamente sin agua al Moconá.Comparó la situación del Iguazú con el Paraná, donde Itaipú cuenta con un gran "poder de acumulación". "El Iguazú no lo tiene porque son represas chicas y trabajando las 6 en tándem. Por eso al Paraná uno lo ve más complicado porque Itaipú tiene el poder de bajar la tormenta", explicó.Para que las Cataratas del Iguazú recuperen su nivel de postal que conoce el mundo, hacen falta 1.500 m³. "Aunque con 800 m³ ya se vería la cortina de agua en la mayoría de los saltos. La foto de hoy muestra a Garganta y al Salto Martín con agua. Y no más que eso".