Córdoba dio marcha atrás con la flexibilización y vuelve a cuarentena estricta

El Comité Asesor de Científicos para el abordaje provincial de la pandemia Covid-19 resolvió esta noche frenar las acciones de flexibilización de la cuarentena en la ciudad de Córdoba debido al aumento de casos de las últimas horas, aunque se aclaró que el Gran Córdoba seguirá con los permisos otorgados hasta el momento.



De esta manera, el gobierno de Juan Schiaretti confirmó que desde esta medianoche se vuelve a la fase 3 del aislamiento preventivo obligatorio frente al aumento de los casos de coronavirus registrados en distintos barrios, a partir de un brote en la zona del Mercado Norte y otro en el Hospital Italiano.



"Vamos a hacer un control sanitario y de ampliación diagnóstica en 16 barrios de la ciudad Capital donde hay casos positivos, con el objetivo de interrumpir las cadena de transmisión", dijo el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, en referencia a los 55 casos confirmados en los últimos tres días.



"Esto no es consecuencia de la la liberacion de las actividades de estos últimos días sino de lo que ha sucedido en los últimos 30 días con los distintos casos positivos y de contagios", agregó.



El tema fue tratado en una reunión que mantuvieron este mediodía y en la que también abordaron la posibilidad de cómo continuar la estrategia que desarrollan principalmente en el área de comercios alrededor del Mercado Norte.



Los expertos evaluaron que, si bien se está accionando correctamente a través del cordón sanitario en el área del Mercado Norte, este foco de contagios, representan la necesidad de estar alertas.



Por otro lado, coincidieron en que la manera en que se llevó adelante la flexibilización del aislamiento por parte de la comunidad, puede haberse desarrollado en forma desordenada o sin respetar las principales medidas de mantener las distancias sociales y el uso del barbijo.



Al respecto, Juan Pablo Caeiro, miembro del comité asesor indicó a Ámbito: "La recomendación es rever la flexibilización de los últimos días en la capital de Córdoba".



Asimismo, Germán Ambasch, a cargo del Comité de Control de Infecciones del Sanatorio Mayo, participante del Comité, remarcó: "Fue una reunión muy fructífera, se analizaron las situaciones ocurridas en Córdoba, la cual se viene manejando muy bien, pero se vio un aumento de casos comunitarios. Y es un problema que tiene que tomar conciencia la población porque el virus ya está circulando comunitariamente".



Por otro lado, el infectólogo destacó la importancia de que las personas y equipos de centros de salud no subestimen síntomas: "Instituciones públicas y privadas deberán tener en cuenta que hay un pequeño brote, que quienes consulten en nuestras instituciones pueden estar infectados".



"Todo el equipo de salud debe estar preparado hoy para la llegada de estos probables pacientes, muchos van a ser oligosintomáticos -con pocos síntomas-, tal vez consulten por un dolor de cabeza, fiebre medianamente alta. Es importante darle importancia y tomarlo como caso sospechoso, y no como si fuese cualquier patología", añadió.