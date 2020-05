Encuentros familiares permitidos: El abrazo entre un abuelo y su nieto

Un niño de 8 años llamado Jonás que vive en la localidad pampeana de Victorica, ubicada a unos 150 kilómetros al noroeste de Santa Rosa, por la cuarentena extrañaba tanto a su abuelo "Coco", que estaba en Telén, a sólo 10 kilómetros de allí, que le escribió una carta a la policía para que le diera permiso para ir a visitarlo.En principio, Jonás le pidió a su mamá Angie que fuera hasta la comisaría y que averiguara si lo dejaban ir a visitar a su abuelo. "Le hice caso y fui, pero me dijeron que no podía salir ni trasladarme porque regía el aislamiento social obligatorio. Llegué a casa y le conté a mi hijo. Al principio se puso mal, pero después lo entendió", contó la madre.Pero, sin darse por vencido, el niño decidió escribirle una carta a la policía en una hoja de un cuaderno y le dijo a Angie que la llevara hasta la comisaría., escribió Jonás.Y el comisario Edgardo Díaz Correa, a los pocos días, fue hasta la casa del niño para explicarle que entendía el pedido porque él también tenía hijos pequeños que extrañaban a sus abuelos, pero que no podía autorizarlo a viajar porque la mejor manera de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos "es quedarnos en casa".Peroa Telén, y abrazar a su abuelo Coco, y reírse, y jugar, y comerse un asado, y expresar toda su felicidad por ver, al fin, concretado su sueño.contó la mamá. El permiso era hasta las 18 horas, por lo que abuelo y nieto se despidieron con besos y abrazos sabiendo que, muy probablemente, el próximo domingo puedan reencontrarse.