Efecto cuarentena: ¿Qué es el síndrome de la cabaña y qué consecuencias trae?

Atención gratis en tiempos de cuarentena



Mientras un sector de la sociedad exige flexibilizar la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional,. La medida de confinamiento, adoptada por motivos de seguridad, puede tener sus consecuencias a nivel psicológico.Según destacan algunos especialistas, el haber pasado tanto tiempo encerrados y sin contacto con el exterior puede afectar a la salud mental. Aunque no se trate de un diagnóstico que esté categorizado por parte de los profesionales de la salud, hay quienes hablan del "síndrome de la cabaña", nombre que se suele utilizar para cuando una persona no quiere dejar su vivienda aun cuando puede hacerlo, tras haber encontrado en el hogar un refugio cómodo.El licenciado Adrián Kucher (N° M. 22.774) explicó a diario Crónica que "el síndrome de la cabaña es el miedo a salir afuera. Estamos tan cómodos dentro que el exterior nos genera mucho vértigo. Y al que ya era miedoso por naturaleza el temor se le acrecienta más".Para el experto,Sin ir más lejos, pueden conseguir que esas personas que ya tienen un cierto temor, lo vean más incrementado. "A los pacientes les digo que miren lo básico y se distraigan con otras cuestiones. Hay una gran irresponsabilidad en asustar a la gente", argumentó.Entre otros consejos que dan los especialistas en salud mental, el mantenerse en contacto con familiares y amigos es fundamental para el mientras tanto, ya sea por videollamadas, mensajes de WhatsApp o las tradicionales llamadas, entre otros medios. "El malestar interno por la pandemia generó tres cuestiones: una es la dificultad de la sociedad en aceptar un límite, la gente sufre cuando la fuerzan a encerrarse. El otro carril es el económico, como por ejemplo el que tiene que pagar sueldos o no llega a fin de mes. Y el tercero es el estado de incertidumbre por el después de la pandemia, por qué va a pasar a nivel social, económico y cultural", señaló."La crisis sanitaria, si bien va a dejar secuelas, también va a dejar aprendizajes. No todo va a ser negativo. El que no podía estar solo comprobó que pudo estar solo. De hecho, tuve un paciente que me dijo que esto le sirvió para arreglárselas solo, que siempre necesitaba estar con alguien y que ahora podía ingeniárselas desde su casa, además de ganarse un mango usando su creatividad", concluyó.Hace unos días, la. "Este dispositivo está destinado a todos los argentinos y argentinas, mayores de 18 años, que deseen compartir y recibir apoyo, contención y orientación grupal en lo referente a las situaciones desencadenadas por esta pandemia", detalló Miguel Escalante, coordinador del proyecto.La Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial es un espacio de escucha y encuentro para que distintas personas puedan compartir sus experiencias y ser orientadas por profesionales. El acompañamiento se realiza en forma grupal y virtual; y para inscribirse se pueden comunicar al