Gualeguaychú tuvo este sábado el primer día de las salidas de esparcimiento

Salidas de niños



Monitoreo sanitario

Las salidas podrán realizarse una vez al día con una duración máxima de 60 minutos, y tendrán que ser en los 500 metros a la redonda del hogar. Es importante remarcar que parques, plazas y juegos de gimnasia e infantiles están cerrados y prohibidos de utilizar por Decreto Presidencial. Las salidas podrán realizarse de 8 a 18 hs.El COES solicita a la población la colaboración y se recomienda No realizar las salidas por el centro de la ciudad, sino en los barrios, en la zona más próxima al domicilio de cada uno.Toda persona con síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos seca, dificultad para respirar, alteraciones del gusto y el olfato deben comunicarse con el efector de salud y suspender la salida recreativa del hogar.Los niños menores de 12 años, y aquellos de cualquier edad que tengan necesidades especiales, saldrán acompañados de un mayor de edad que no pertenezca a la población de riesgo. En el caso de adolescentes mayores de 12 años podrán salir solos teniendo en cuenta el derecho del adolescente a lograr una autonomía progresiva siempre en el marco de la responsabilidad. Esta actividad de esparcimiento no implica ejercicio físico ni actividades grupales. La práctica de gimnasia y actividad física debe ser realizada dentro del hogar.Cada uno debe disponer de los elementos de higiene cómo soluciones hidroalcohólicas, pañuelos descartables, botella de agua individual y, en aquellos caso que por algún motivo tenga que ingresar en un espacio cerrado, mal ventilado o donde sea difícil mantener la distancia social de 2 mts utilizar el tapabocas (excepto menores de 2 años en quienes está contraindicado).El COES local realiza un seguimiento de las estadísticas para conocer la evolución de la situación epidemiológica. Se considerará los mismos parámetros epidemiológicos planteados cuando se autorizó la apertura de la actividad comercial y oficios en general para valorar si la trasmisión viral está controlada y si es factible continuar con las excepciones al aislamiento social:Porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva.Días trascurridos para la duplicación del número de casos.Aparición de casos sin nexo epidemiológico.Aumento de casos dentro de una actividad particularCasos en más de un conglomerado.ElDía.