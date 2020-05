Vuelven a abrir la iglesias, pero sin misas y sin agua bendita

Luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, habilitara días atrás el regreso de las iglesias tras un encuentro con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en Casa Rosada, se dio a conocer el protocolo que deberán seguir los diferentes credos.El regreso de la actividad a los lugares de culto no alcanza al AMBA, que sigue en la fase tres de cuarentena, pero sí rige para el resto del país."Los lugares de culto pueden permanecer abiertos siempre y cuando sea para que los feligreses y miembros puedan concurrir para requerir asistencia espiritual, con acuerdo previo con el ministro de culto, y realizar oraciones individuales, atendiendo a las disposiciones sanitarias vigentes y tomando los recaudos necesarios de distancia e higiene", establece la guía.Las iglesias y templos podrán abrir entre las 09:00 y las 16:00, con "un ministro de culto, un auxiliar de limpieza y un auxiliar a la entrada que limite la cantidad de ingresantes, con un máximo de diez personas a la vez".También se deberá "disponer de una puerta para el ingreso y otra puerta diferente para el egreso de las personas en todos los casos que sea posible, de modo de armar un circuito para evitar entrecruzamientos"."Se deberá concurrir con tapaboca y/o barbijo; no se permitirá que haya más de una persona por banco; se deberá respetar la distancia mínima de dos metros entre todas las personas; cada templo mientras permanezca abierto, contará con al menos una persona que se encargue de la sanitización del lugar, y una vez cerrado se procederá a su desinfección con los desinfectantes aconsejados por los especialistas", son algunas de las exigencias.El protocolo dice que "no se pondrá agua bendita en las distintas fuentes que haya en el templo".NA