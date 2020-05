Preocupa a Rosario la llegada de unos 800 camiones diarios desde Capital

Según estimaciones de la Asociación de Transportistas de Cargas de Rosario, a la región llegan a diario unos 800 camiones con mercadería proveniente del Area Metropolitana de Buenos Aires, la zona donde se desató el foco de contagio de coronavirus, por lo que se intensifican los controles en los accesos.



A raíz de esto, esta semana la Intendencia anunció un sistema de verificación en cada uno de los 351 depósitos y 52 centros de logística habilitados, a los cuales se les notificó que deberán remitir toda la información de los protocolos aplicados y el personal de carga y descarga que se desempeña en cada uno.



Los empresarios, en tanto, piden menor burocracia en los protocolos y el gremio de los camioneros exigió ser parte junto al Estado de las políticas de control de changarines, personal y conductores.



"Queremos saber quiénes son las personas que intervienen en el transporte y la recepción para que, eventualmente en un caso de contagio, podamos actuar inmediatamente en la identificación de los contactos estrechos", había advertido el intendente Pablo Javkin.



A cada centro logístico y depósito se le pedirá acreditar la inscripción de los protocolos ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, con una remisión de datos de cómo cumplen los requisitos en el traslado de mercadería de manera semanal. A su vez, las personas que tienen afectadas a la carga y descarga (operarios, changarines, etc) y de personas de otras jurisdicciones que se vinculan en este tipo de actividad comercial.



Existe ya una serie de normas de prevención para operar con las cargas en épocas de pandemia. A cada uno de los camiones se les pide retirar la lona cobertora fuera del establecimiento. El conductor del camión no puede descender del vehículo, la mercadería tiene que desinfectarse arriba de la unidad y una vez descargada se la vuelve a inspeccionar.



En el caso de camionero, las normas exigen que presente una declaración jurada de su estado de salud y sólo ante la presencia de síntomas se lo autoriza a bajar para ser atendido.



"Hay un protocolo a nivel nacional, pero la provincia hizo otro más complejo que genera más burocracia y es difícil de resolver. Se pretende que a las 72 horas los choferes llamen a un número para decir cómo están", indicó el titular de la Asociación de Transportistas de Carga de Rosario (ATCR), Alfredo Guagliano.



Estimaciones de la Asociación indican que a diario ingresan unos 800 camiones al Gran Rosario desde Capital Federal y el Amba. De ellos , la mitad lo hace hacia el interior de la ciudad.



Según indicaron desde la entidad, apenas se desató la pandemia se pusieron en marcha dispositivos en los depósitos y centros logísticos y se instalaron elementos de seguridad y vaporizadores para higienizar las cabinas de los camiones. Los empresarios se quejaron de algunos sobrecostos que surgieron en el norte del país para los fletes de carga que resultan "inentendibles", como los 1.080 pesos que le cobran allí a un camión por aplicarle lavandina diluida a los neumáticos.



El procedimiento en los 351 depósitos y 52 centros logísticos detectados en Rosario por el municipio está definido. El camión llega a la planta, entrega la documentación con los remitos correspondientes en portería, que se la recepciona con guantes, estaciona, descarga y se retira. Luego los operarios con autoelevadores o en forma manual acomodan la mercadería.



En cuanto a la trazabilidad para detectar eventuales casos de contagios de Covid-19, Guagliano aclaró que "todo lo que sea preservar la vida, bienvenido sea, el tema es que si hay un protocolo detrás de otro hay que ver cómo se lleva a la práctica. Hay uno de Nación, otro de provincia, se debe comunicar día por día dónde va el camión, muchas veces resulta impracticable porque las rutas son muy dinámicas", aclaró y señaló como ejemplo el caso de una empresa que posea 50 camiones y los itinerarios de cada uno sean a Rosario y pasen por tres o cuatro lugares. "No sé hasta qué punto se puede hacer una referencia para cargar los datos", admitió. (La Capital)