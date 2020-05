Santa Fe y Rosario realizarán hisopados para detectar posibles asintomáticos

Se inicia una nueva etapa en el control del coronavirus en Rosario y Santa Fe. La secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, adelantó que a partir de la semana que viene "se harán al menos 50 hisopados por día en zonas vulnerables de Rosario" para buscar posibles casos de Covid-19.



La funcionaria provincial afirmó que a pesar de los buenos números que presenta actualmente la provincia, con un aplanamiento de la curva de contagios de coronavirus, en esta nueva fase de la pandemia no hay que dejar de desatender las medidas prevención, ya que "se esperan brotes de Covid-19 por zonas".



Y ante esa posibilidad cierta, y con los antecedentes que se dieron en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde se registra un pico de contagios, la provincia -en acciones coordinadas también con el municipio- "saldrán a buscar" pacientes que no presenten síntomas en los barrios más vulnerables de los seis distritos de Rosario.



En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, Martorana expresó: "En Santa Fe nunca tuvimos un pico de la enfermedad, pero esto va a ocurrir. En esta nueva fase de la pandemia ocurrirán brotes".



"Más allá de la buena articulación entre los sectores público y privado, la excelente relación entre Provincia y Municipalidad, iremos juntos a los barrios más vulnerables y haremos los hisopados habituales que se hacen con las personas que tienen la sintomatología clara. Tomaremos un número de casos que puede ser representativo de esa comunidad", agregó Martorano.



La funcionaria provincial sostuvo que la intención es hacer esos testeos al menos cinco o siete días seguidos para "ir a buscar a los casos asintomáticos. Esa campaña la haremos tal vez desde el martes próximo. En esa etapa se harán hisopados con PCR, no el testeo rápido que se hizo en Buenos Aires. Se harán unos 50 ó 60 por día sólo en Rosario".