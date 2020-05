"Hay un Estado presente", valoró una trans que accedió a Potenciar Trabajo

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) informaron la incorporación de 3.536 travestis y trans, de manera efectiva, al programa "Potenciar Trabajo", y Entre Ríos no fue la excepción."Este programa está destinado a personas trans, que a diario sufrimos discriminación y estamos en situación de vulnerabilidad; nosotras tenemos que hacer una prestación al Estado, estudiamos y hacemos curso de oficio y a partir de eso percibimos un dinero", explicó una de las referentes en Chajarí, Camila Zamudio."La mayoría de las chicas ya están en el sistema educativo, pero a algunas les falta, y de a poco se va solucionando", comentó en diálogo con"Queremos agradecer a la doctora Natalia Arruda que se portó muy bien, porque había chicas que no podían retirar la tarjeta porque no tenían DNI y son chicas que no se animan a hablar y que no salen mucho de día por la discriminación", reveló al destacar que Arruda se comunicó con personal del Registro Civil y del Banco "para que las chicas puedan obtener sus beneficios"."La pandemia es más complicada para las trans, porque las chicas no pueden trabajar a la noche, con todo este tema que no se puede salir y además la policía te persigue", evidenció Camila. Y continuó: "Si bien esto es para todos, las posibilidades para nosotras son menores"."Siempre he estudiado y quise mejorar, pero hoy por la discriminación que hay, los títulos que tengo están en un cajón; hay algunas chicas que no quieren ni siquiera salir de su casa, y estamos tratando de que eso cambie", reveló la trans de Chajarí.Finalmente y respecto a la mirada social, Zamudio opinó que "en lo laboral, está lo del cupo laboral trans que debe ser ley; esperamos que llegue y se tome muy en serio esto porque somos seres humanos que tenemos la capacidad y queremos salir adelante".