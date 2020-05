Debieron aislar a 50 embarazadas porque un obstetra dio positivo de covid 19

Un médico obstetra de la clínica Pueyrredón de Mar del Plata tiene coronavirus, por lo que entraron en cuarentena 50 embarazadas que atendió en los últimos 15 días. El centro médico se contactó con las pacientes para notificarlas de la situación. Deberán permanecer en aislamiento obligatorio hasta que se conozcan los resultados de los hisopados que les hicieron. En la clínica además hay otro profesional con la enfermedad.



El obstetra que se contagió es Guillermo Cayrol. La semana pasada se sometió a un test por COVID-19 y le dio positivo. Permanece en cuarentena en su domicilio, sin síntomas y con seguimiento médico. Desde la Clínica indicaron a TN.com.ar que en el centro de salud la situación "siempre estuvo controlada".



Dijo que sospechó que tenía la enfermedad a partir de un resfrío, que se contactó con una médica de la clínica y que le aconsejó que se hiciera el estudio. "Lo hice al día siguiente de la consulta. Me hice el hisopado, volví a mi domicilio y esperé el resultado en cuarentena, pensando en que me iban a dar una buena noticia y que iba a ir a trabajar al día siguiente. Pero dio positivo y me sorprendí", indicó en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata.



Tras la confirmación del contagio la clínica le hizo el hisopado al resto de los trabajadores. Los resultados determinaron que uno de los analizados también tiene COVID-19. Por eso también se contactaron además los pacientes de este último profesional, cuya identidad no fue revelada.



El director médico de la clínica Gustavo Carrión dijo en diálogo con TN que los médicos que se contagiaron están en perfecto estado de salud, son asintomáticos y cumplen con la cuarentena en sus casas. Explicó que tanto las pacientes como los profesionales usan barbijos y que es "mínima" la posibilidad de contagio. Aclaró que no saben cómo se infectaron los dos profesionales.



La Clínica informó en un comunicado que recibió los análisis de los profesionales el lunes pasado, que solo uno de ellos tenía la enfermedad, además del obstetra. Indicó que ambos están en buen estado de salud, que cumplen con el aislamiento en sus casas y que reciben el tratamiento correspondiente.



El centro detalló que desde la declaración de la pandemia implementó todas las medidas de protección para pacientes y profesionales, para impedir contagios, en todas las áreas de la clínica. Señaló que deberán cumplir aislamiento domiciliario hasta 14 días desde el último contacto con el caso confirmado y se le realizará un monitoreo activo diario telefónico de los síntomas, a la espera del resultado del hisopado.