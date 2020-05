Mauro Stefanizzi, fue el impulsor de la ley Nacional 27.351 de Electrodependientes en 2017. Su hijo Joaquín falleció el pasado 16 de marzo, y su lucha inspiró sus padres a seguir peleando para que las provincias se adhieran a la ley."Es una gran alegría, hace cuatro años comenzamos a pedir la ley, el suministro eléctrico gratuito. Mi hijo Joaquín, lamentablemente falleció hace dos meses, pero estuvo seis años luchando con la internación domiciliaria", expresó a"Por mi hijo creamos la Ley Nacional y a partir de la sanción en 2017, comenzamos a pelear para que las provincias se adhieran.estamos muy contentos porque se haya dado".En ese sentido, dijo que "esta sanción se da en el marco de la semana de la personal electrodependiente.Sobre la ley nacional, contó que "se dio justo cuando se dieron los incrementos tarifarios, que subieron un 1000 o 2000% la luz eléctrica. Teníamos muchos cortes, no podíamos pagar las facturas teníamos amenazas de la suspensión del servicio. Fue un tiempo muy angustiantes y por eso salimos a pedir la ley"."La adhesión a las provincias vino después, sabiendo que había un piso nacional que no se podía modificar., explicó.Y agregó: "Esta ley viene a garantizar los derechos a la salud y a la vida. También alivia la parte económica, ya que no solo es la energía, también uno tiene gastos de medicamentos, enfermeras. Generalmente un padre deja de trabajar para poder cuidar a su hijo y eso genera un ingreso menos".Para finalizar, dijo que "Saber que se aprobó en diputados es una alegría o una caricia al alma".