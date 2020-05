Cerró una tradicional fábrica de alfajores

La fábrica La Nirva, que elabora los conocidos alfajores "Grandote" y productos "La Recoleta", cerró sus puertas. Los trabajadores que acampaban en la puerta de la planta ubicada en La Matanza fueron desalojados por la policía bonaerense el pasado lunes.La planta no produce desde febrero pasado por problemas económicos. Según afirmaron los delegados de los trabajadores, los propietarios de la firma emitieron cheques sin fondo para pagar una deuda salarial de hace siete meses.El conflicto lleva 7 meses, la deuda salarial asciende a $18 millones.Los trabajadores de La Nirva tenían previsto un encuentro este jueves con autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense.El personal afectado por el atraso salarial acampó en la puerta de la empresa y denunció un posible vaciamiento de las máquinas para producir. "Los dueños quieren llevarse todo y no solo que no nos dejan volver a trabajar, porque demanda hay, sino que tampoco nos pagan los sueldos", explicó Marcelo Cáceres, delegado gremial, en diálogo con Minuto Uno.