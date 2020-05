Vecinos de Tabossi se movilizaron pidiendo información sobre robo en la comuna

Policiales Sigue sin esclarecerse el robo en la comuna de Tabossi

El lunes 11 de mayo los ediles de Tabossi enviaron una nota al Ejecutivo que encabeza Liliana Landra. Los concejales preguntan cuestiones que aún no han sido informadas claramente en relación al robo del pasado 13 de abril, en la Municipalidad. Preguntan, en conjunto, concretamente: ¿Cuál es el monto de dinero que se sustrajo en sede municipal? ¿A qué correspondería esa suma de dinero? De corresponder al pago de servicios ¿con qué fondos se hizo frente a este compromiso? Si fue con fondos del tesoro municipal, por ejemplo, y qué medios se utilizaron para cumplir con esta obligación.En relación a la cantidad de manifestantes, la cifra varía según quién informa el dato. Alrededor de 40 personas dicen algunos, más de cien se animan a vaticinar otros. La actividad para visibilizar el enojo se inició con aplausos, hasta que Landra salió al encuentro de los reclamantes: "Todo está en manos de la justicia. Estamos siendo todos investigados, incluso yo. Somos ocho personas que estamos siendo interrogadas", afirmó al resaltar que la denuncia fue inmediatamente radicada y que la Fiscalía interviniente está llevando adelante las instancias correspondientes.¿Por qué la plata estaba en un armario y no en una caja fuerte? ¿Por qué los ocho, si están sospechados, siguen trabajando?, fueron algunas de las preguntas trasladadas a la autoridad comunal, sumado al pedido de que propicie la pronta devolución de los fondos."Hay un sumario administrativo y al dinero el responsable del hecho lo tiene que devolver. Ese dinero se repuso, se depositó desde el municipio, pero alguien lo va a tener que devolver. Ese día tenía una reunión con el encargado de los trabajadores del galpón municipal. No es que siempre el dinero se guarda ahí, la plata no se maneja siempre así, fue ese día", fue lo que, desde su lugar, aclaró la Intendenta.En la nota presentada, los vecinos calificaron lo sucedido como "negligencia administrativa grave, impericia en el resguardo y cuidado de los caudales públicos, desmanejo administrativo y total desinterés en el debido cuidado del patrimonio municipal, puesto que si las máximas autoridades hubieran actuado como corresponde, este hecho lamentable y que repudiamos no hubiera pasado"."Desde el día del hecho hasta hoy solo ha habido contradicciones, falsedades y manipulación de la verdad, tratando de direccionar la opinión pública hacia una única hipótesis de lo ocurrido, pretendiendo confundir y conformar a la ciudadanía", agregaron, siendo una frase repetida una y otra vez el "Basta de silencios cómplices". (Fuente: Paralelo 32)