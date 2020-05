Nueve niños dieron positivo de coronavirus en el Hospital Pediátrico de Chaco

El director del Hospital Pediátrico, Hugo Ramos, indicó que la llegada de la pandemia a la provincia obligó a cambiar protocolos y unificarlos con los de Nación y la Asociación Argentina de Pediatría.

Desde el Pediátrico se hicieron testeos, con un bajo nivel de positividad: se tomaron más de 400 muestras, de las cuales dieron positivo nueve niños y dos padres. El profesional de la salud remarcó que esos protocolos marcan pautas sobre cuándo testar, además de indicar que cuando se hace un hisopado a un niño también se lo debe hacer a los padres.



De esos nueve pequeños, dos se encuentran internados, mientras que otros dos son seguidos a través de telesalud, "una herramienta nueva e importante que se ha incorporado y nos ha beneficiado tanto a los médicos como a pacientes", según explicó Ramos.

Por su parte, el resto de los niños que se habían contagiado de la enfermedad ya fueron dados de alta. "No tenemos personal de salud con COVID-19 positivo", fue un dato que resaltó el director al sitio DiarioChaco.



En este sentido, el director del Pediátrico comentó que "los niños no padecen la enfermedad como los adultos, gracias a Dios es leve, los casos que hemos tenido positivo fueron por protocolo, por patologías diferentes, no por patologías respiratorias en su mayoría".

"El aislamiento social es positivo, más en los niños", señaló y agregó: "No hay vacuna y lo único que podemos hacer es aislarnos, cubrirnos la cara con tapabocas o barbijos y lavarnos frecuentemente la mano".