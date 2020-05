En geriátrico bonaerense son 19 los contagiados por coronavirus

Todos los pacientes fueron trasladados a distintos centros de salud y actualmente, en el hogar "El Amanecer" de Villa Lynch no hay residentes con Covid-19 positivo ni con síntomas.



"Sin embargo, ante lo acontecido, el Municipio, la Provincia de Buenos Aires y PAMI, decidieron hisopar al resto de los residentes", explicaron voceros del distrito.



Funcionarios de San Martín se reunieron este miércoles con representantes de la Región Sanitaria V y PAMI para seguir evaluando la situación del geriátrico y avanzar en las medidas necesarias a la espera de los resultados.



Desde el inicio de la pandemia, el Municipio de San Martín generó un canal directo de comunicación con todas las residencias de San Martín para estar conectados ante posibles casos y necesidades.



La Secretaría de Salud de San Martín informó que el 19 de abril pasado, la residencia presentó el primer caso sospechoso de Covid-19 y la paciente fue trasladada al hospital Eva Perón, donde se confirmó al día siguiente su resultado positivo.



Sin embargo, días después la mujer falleció en ese centro asistencial.



"Desde el primer momento, el Municipio en coordinación con PAMI, tomó contacto con los responsables de la institución y se trabajó sobre todas las medidas a seguir según el protocolo indicado por la provincia de Buenos Aires avalado por el Ministerio de Salud de la Nación, incluyendo los aislamientos y el manejo dentro del geriátrico", explicaron el distrito en un comunicado de prensa.



En ese sentido y por contacto estrecho, se aislaron a 12 personas entre residentes compañeras de habitación y trabajadoras de la institución -que lo hicieron en sus domicilios-, y el Municipio hizo un seguimiento de cada caso particular.



Una de las trabajadoras aisladas presentó síntomas compatibles con coronavirus, fue hisopada y el estudio arrojó un resultado positivo.



El resto de las empleadas de salud no presentaron sintomatología, terminando su aislamiento según protocolos vigentes.



En los días siguientes, tres residentes compañeras de habitación comenzaron con síntomas y todas fueron derivadas a instituciones de salud.

Dos de ellas permanecen internadas y con resultado de Covid- 19 positivo y una falleció también con resultado positivo.



Los días 27, 28 y 29 de abril, se realizaron 39 hisopados a los residentes del geriátrico en el segundo y tercer piso, donde se desempeñaba la trabajadora con resultado positivo.



El 7 de mayo y en función de la distribución de casos positivos en la residencia, se decidió avanzar con el estudio de todos los residentes del primer piso.



Fue así que se tomaron 19 muestras más, alcanzando un total de 58 hisopados.



