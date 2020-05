Hicieron simulacro de Covid 19 pero "se olvidaron" de avisar al hospital

El supuesto paciente contó que "todo era un simulacro"

"Nunca supimos del simulacro"

El director del nosocomio de Nogoyá, Javier Ascúa

En medio de la pandemia por coronavirus que pone en vilo a la comunidad ante cualquier caso sospechoso, una reconocida empresa de Nogoyá realizó, "con el aval de la Secretaria de Salud Municipal, un simulacro ante posible caso de Covid 19".El hecho tomó trascendencia cuando, por casualidad,, lo que acontecía en el exterior de la firma, con el movimiento.En las imágenes se puede observar a un empleado de Emergencias Municipal, dando declaraciones periodísticas y diciendo que se "trataba de un posible caso Covid 19, por los síntomas del paciente". Lo que hacía imaginar el alto conocimiento epidemiológico del chofer, para tal declaración.La historia no culmina ahí:Tal declaración al personal de salud, vestido para la ocasión, generó el, para que decidiera hisopar y avisar a Epidemiologia de la provincia.Tal hecho, fue criticado por la autoridad máxima en salud del departamento, que es el actual director del Hospital, el cual nunca fue notificado de tal accionar. Javier Ascua mencionó que la ministra de salud, Sonia Velázquez ya está al tanto de dicha situación.relató a: ", las supervisoras no me habían informado nada. Me comuniqué con una de la supervisoras de guardia y con el neumonólogo Rodríguez. Se me puso al tanto que habían llevado a un 'paciente', que había referido que tenía síntomas, fiebre, dolor de garganta, pérdida de olfato y algunos detalles más. Lo habían monitoreado, había sido llevado pro Emergencias municipal. Emergencias se comunicó con nosotros para que activemos el protocolo y lo recibamos en un área de aislamiento que está fuera del hospital que es un consultorio externo y que está equipado para hacer todos los estudios necesarios. Todo el personal de la guardia se vistió con todo el equipo de protección específico para un paciente de casos sospechoso".Mientras tanto, llamaron al neumonólogo para que termine de activar el protocolo, él no vive en Nogoyá, está de guardia pasiva, tuvo que viajar; mientras tanto le iban pasando el arte epidemiológico. Cuando llega a la ciudad para evaluarlo, ya estaba por referir sobre la situación a Epidemiología para avisar de esta situación, se encuentra que el paciente ya no estaba y que había referido que todo esto era un simulacro".Ascúa dijo que. En el mismo sentido, hubo histeria y pánico en la comunidad. Muchos creyeron que efectivamente había un caso sospechoso".