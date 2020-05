Nuevo récord: confirman 316 casos de Covid 19 en las últimas horas en el país

Otra vez, el distrito más afectado por los contagios fue la ciudad de Buenos Aires, con 178 casos; la siguió la provincia de Buenos Aires, con 96.



Otras provincias que también registraron contagiados son Chaco (18), Córdoba (11), Corrientes (5), Río Negro (4), Neuquén (2) y Mendoza y Entre Ríos (1).



Cabe la aclaración que el caso registrado en Entre Ríos (paciente oriundo de Concordia) corresponde al relevado ayer martes, que en la jornada anterior no fue explicitado en los registros nacionales.



En cuanto a los fallecidos, en el reporte de la mañana del miércoles habían informado la muerte de dos mujeres, una de 82 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires, y una de 66 años, residente en la provincia de Buenos Aires.



El miércoles a la tarde, comunicaron otras ocho muertes: cinco hombres, tres de 68, 79 y 40 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires; y dos de 78 y 80 años, de la provincia de Buenos Aires.



También tres mujeres, una de 57 años, residente en Chaco; otra de 73 años, de la provincia de de Buenos Aires; y una de 79 años, de Capital Federal.



Este miércoles, más temprano, el ministro de Salud, Ginés González García, se refirió a la continuidad de la cuarentena y habló sobre cómo se mantiene hoy la situación en el país.



"Pese a ser un siglo hipertecnológico, tenemos un nivel de incertidumbre notable. Y mucho de lo que se dice, al otro día no es válido. Tiene cierta similitud con una esperanza o adivinanza", explicó el funcionario.



"Esto va a ser largo, el éxito hoy no es no tenerlo, el éxito es controlarlo y que nadie se quede sin atención porque el sistema de salud fue superado. Esa parte la hemos logrado. El sistema de Salud estaba muy frágil y hoy tiene más de 21 mil camas más que hace 40 días. El desarrollo que hemos tenido es muy fuerte", resaltó.



En las últimas horas también se conoció una nueva modificación en la definición de caso sospechoso de coronavirus.



Desde ahora, para los trabajadores de la salud, residentes y trabajadores de instituciones cerradas o de internación prolongada como penitenciarías y geriátricos y habitantes de barrios populares y pueblos originarios, no será excluyente no tener fiebre y alcanzará con tener dos o más de los otros síntomas conocidos para poder acceder al test de PCR que detecta el virus.



Los síntomas a tener en cuenta son fiebre (37,5º o más), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y pérdida del olfato y el gusto.



Fuente: Clarín.