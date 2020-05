El papá de Fernando Báez Sosa recordó a su hijo con una emotiva carta

"Hoy se cumplen cuatro meses desde que te fuiste de vacaciones, es triste saber que no volveré a verte mi querido Fernando", comenzó el papá del joven en las líneas escritas por él mismo que luego compartió entre sus seguidores.Luego continuó: "y estuvieron hasta las tres de mañana junto a Graciela (la mamá) y Julieta, su novia, armando todo el equipaje. Me pidió que lo despertara a la mañana para despedirse"."Intenté despertarlo tocándole el pelo, los brazos, las piernas, hasta que lo vi tan tranquilo que le di un beso, le dejé algo de plata para el viaje y me fui.", cerró con dolor.Casi una semana después, un grupo de rugbiers lo atacó afuera del boliche Le Brique y falleció en el acto debido a los fuertes golpes.Actualmente, los ocho rugbiers acusados del asesinato de su hijo continúan detenidos en el Complejo Penitenciario de Melchor Romero.Silvino aseguró aque jEn tanto, en las últimas horas, Julieta, la novia de Fernando, publicó en las redes sociales un nuevo mensaje recordando a su novio e insistió en su pedido de justicia."No se olviden nunca de la forma en la que se decidió arrebatarle todo. Pasaron casi cuatro meses de su asesinato, y nosotros seguimos firmes pidiendo justicia. El dolor de su familia y su novia, no cesan", dijo en el mensaje.Por otro lado,en el que están alojados.Si bien en principio estas medidas estaban programadas para que sean entre el 13 y el 24 de abril en la Asesoría Pericial de La Plata, las fuentes judiciales explicaron que el decreto de aislamiento obligó a postergarlas y que las mismas no tienen fecha prevista. Los peritajes psicológicos y psiquiátricos, al igual que otros informes socioambientales, habían sido solicitados por el juez de Garantías de la causa, David Mancinelli, ante el pedido de arresto domiciliario por parte del abogado defensor, Hugo Tomei.Los rugbiers Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (19), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20) habían sido trasladados desde el penal de Dolores al Complejo Penitenciario de Melchor Romero para estar cerca de la Asesoría Pericial, y evitar de esta manera largos traslados para los peritajes.El resultado de las pericias psicológicas y psiquiátricas también es aguardado por la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, para incorporarlo al expediente y poder requerir la elevación a juicio del caso.En los últimos días, la fiscal volvió a tener en su poder el expediente, luego de que la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores confirmó semanas atrás las prisiones preventivas y rechazara un pedido de recusación en su contra presentado por la defensa.