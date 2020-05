Una médica oriunda de Entre Ríos se contagió coronavirus en Buenos Aires. Se trata de la Dra. Cintia Petraglia, hija del profesional de Gualeguay, que trabaja como residente de Cardiología en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.



Fue el Dr. Petraglia (p) quien confirmó el diagnostico positivo para COVID-19 de su hija, remarcando que no tienen contacto con ella desde el 19 de marzo pasado.



"Ellos hacen el protocolo correspondiente, una semana de trabajo y otra de descanso. Estuvo en sala COVID de guardia y ahí se habría contagiado. Hizo fiebre, la aislaron y le acaba de dar positivo de Coronavirus", indicó el profesional en contacto con LT38 de Gualeguay.



Y continuó: "Ella está muy bien de salud y quiero remarcar que está aislada, en un hotel, y no tuvo contacto con nosotros desde el 18 de marzo pasado. Ni vino ni viajamos nosotros, no hemos tenido ningún contacto con ella desde esa fecha. El posible contagio ha sido en el Fernández, en la guardia".



Petraglia apuntó que "lo aclaro de antemano para que no se diga cualquier cosa porque va a ser considerado un caso del nodo Epidemiológico de Entre Ríos". Se trata entonces del cuarto caso de coronavirus, siendo la persona enferma oriunda de la ciudad. Algo similar ocurrió con el tercer caso, no en los dos primeros. "Le llevo tranquilidad a la población que mi hija no ha estado en contacto con nadie de Gualeguay. Y ella está bien de salud", finalizó.