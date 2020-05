Nahiara "cumpliría hoy cuatro años y en vez de festejarlo está en el cementerio"

Nahiara Cristo "cumpliría hoy cuatro años y en vez de festejarlo está en el cementerio". Se trata de la niña de dos años murió tras meses de sufrimiento, desnutrición y malos tratos propinados, presuntamente, por padre, Miguel Cristo, y la pareja de éste, Yanina Lescano."Ella cumpliría hoy cuatro años y en vez de estar festejando con sus hermanos y sus primos, está con su mamá en el cementerio", lamentó su tía Noemí Quinteros, a"Es un mes complicado para la familia porque el sábado fue el cumpleaños de su mamá y mañana también es el cumpleaños de mi papá", comentó al dar cuenta del dolor que la agobia."Lo único que pedimos es que mañana se haga Justicia y que los dos cumplan parejo, como tiene que ser", exigió la tía de la pequeña que fue brutalmente asesinada.Es que parte este jueves está previsto el adelanto de sentencia para Cristo y Lescano por el homicidio "triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento" de la pequeña Nahiara, y por el cual la Fiscalía ya solicitó la pena de reclusión perpetua.Fue en ese sentido que la tía de la víctima exigió que Lescano cumpla con la condena que, eventualmente le sea impuesta, "en la cárcel"."No porque Lescano sea mujer no va a cumplir lo mismo que él, porque ella también es culpable. Ella debe cumplir la condena en la cárcel, como debe ser; no porque ahora dice que tiene un embarazo de riesgo no lo hará. Si cuántas madres cumplen la sentencia en la cárcel", se preguntó.En la oportunidad, la mujer aseguró que "me partió el alma escuchar todo lo que escuché" en relación al proceso judicial que implicó la llegada al adelanto de sentencia."Hacía unos meses que él (por Cristo) convivía con las dos en las casas de sus papás, y después, no sabemos por qué, se fue a vivir con ella (con Lescano), a la nena se la llevó un día y no se la dio más a los abuelos", rememoró Quinteros al dar cuenta que veía "muy pocas veces" a Nahiara."Cuando llamábamos para preguntar, nos decía que la nena estaba con él mientras que la nena más grande sí iba y venía de esa casa a la de los abuelos. No sospechamos nada sobre la madrastra porque nosotros no la conocíamos a ella, no teníamos ni vinculo ni trato. Solo ellos y los chicos saben lo que pasaba en esa casa", cerró la tía de la pequeña.La audiencia de adelanto de veredicto en la causa contra Miguel Ángel Cristo y Yanina Lescano por el homicidio de Nahiara, la nena de 2 años que falleció el 7 de febrero de 2019 por una falla multiorgánica y un avanzado estado de desnutrición, se realizará este jueves a las 8 en el Salón de Actos de los Tribunales de Paraná.Desde el Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de Entre Ríos informaron que, en virtud de las medidas de prevención dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria, la audiencia se transmitirá en vivo, vía streaming, a través del canal de YouTube del SIC.Cabe recordar que Cristo y Lescano están imputados por el delito de "homicidio agravado". Los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo pidieron la prisión perpetua y en sus alegatos destacaron que los forenses detectaron 28 lesiones de distinto grado en todo el cuerpo de Nahiara y que tenía un estado de gravísima desnutrición de por lo menos unos 3 meses. Al planteo de Fiscalía se sumó el querellante particular, Eduardo Gerard.Por su parte, los defensores de los imputados pidieron la absolución. Por un lado, el defensor de Cristo, Carlos Antico, afirmó que su defendido era víctima de violencia por parte de su pareja, a quien culpó de la muerte de la niña.Mientras que los abogados de Lescano, Miguel Ángel Cullen y Patricio Cozzi, cuestionaron la investigación del Ministerio Público Fiscal al sostener que se encaró sin perspectiva de género. Cozzi sostuvo que se trató de una acusación estereotipada y discriminativa hacia la mujer.El Tribunal de Juicio esta integrado por los jueces Gervasio Labriola, Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno.