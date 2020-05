El 15 de mayo culmina la inscripción para becas de nivel secundario

El Instituto Becario continúa trabajando en la inscripción de becas que se realiza a través de internet. El plazo para el nivel secundario es hasta el 15 de mayo para todos los estudiantes que aún no hayan iniciado el trámite. El titular del Instituto Becario, Sebastián Bértoli, mencionó a Elonce TV que "todos los estudiantes que, si han iniciado el trámite, pero no pudieron finalizarlo después del 15 de mayo van a tener la posibilidad de continuarlo"."Hasta el 15 de mayo tienen la posibilidad de inscribirse todos los estudiantes del secundario que aún no hayan iniciado el trámite. Hay muchos alumnos que si iniciaron y aun lo han podido concluir. Entendemos que esto sucede por la por la situación académica excepcional que estamos viviendo", comentó.Teniendo en cuenta que la inscripción se debe realizar de manera online, el funcionario señaló que "desde el instituto tenemos un chat habilitado, de lunes a viernes de 8 a 20, para todos los estudiantes que tengas dudas sobre los requisitos o demás. También pueden realizar consultas al correo electrónico"."Vamos empezar a evaluar las becas que han sido finalizadas para poder adjudicarlas. Por ello es necesario poder tener un número de inscriptos aproximado", remarcó."Continuaremos con el cronograma de pagos de becas, aunque en este momento no tenemos fecha específica, porque no sabemos cómo va a continuar el ciclo lectivo. En este momento necesitamos evaluar todos los inscriptos del 2020 y el pago que seguramente será en los próximos meses cuando tengamos certezas", explicó Bértoli.En relación a un aumento del monto que perciben los estudiantes, comentó que "los becarios 2019 percibieron un el 20 por ciento de incremento en marzo y abril y vamos a continuar con ese plus en las becas del 2020".En cuanto a las becas rurales y lo que tiene que ver con el transporte, el titular del organismo indicó que "lamentablemente es un sector que quedó parado, desde el instituto pagamos todos los servicios que se han brindado. Estamos pendientes de esta situación y a la espera que reinicie el ciclo escolar".