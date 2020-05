Oro Verde: Establecieron circuitos y horarios para salidas de esparcimiento

Oro Verde adhirió al decreto provincial y habilitó las salidas de esparcimiento. El horario para realizarlas es de 10 a 12 y de 14 a 17.A diferencia de otros municipios, se estableció que las personas deben hacer la salida de esparcimiento en uno de los seis circuitos dispuestos por el municipio. Los mayores de 60 años pueden hacerlo en un radio de 500 metros de su vivienda. Cada ciudadano debe salir con tapabocas y mantener distancia.Un vecino, dijo aque "vivo cerca del Polideportivo. Me informé de las medidas a través de Facebook. Hay seis circuitos para usar, todo diagramado por calles, separados, para que los ciudadanos tengan un circuito cerca de su casa y no tengan que irse a la otra punta de la ciudad".Una mujer, en tanto, explicó que "a partir de las 20 el municipio pasa con sus empleados y desinfecta los circuitos"."Tengo tres chicos adolescentes y una nena de 10 años. No han podido salir, hacen solo videollamadas con sus amigos. Vamos a sacarlos a caminar. No queremos salir tan de golpe por las dudas", expresó otro vecino.Una vecina de Colonia Avellaneda, señaló que "salimos a comprar medicamentos o cosas para la familia, lo justo e indispensable. Seguimos con el aislamiento, es difícil el tema de la recreación, al ser zona rural los 500 metros no se pueden cumplir. Permanecemos en casa, los chicos lo mismo. Solamente se sale para las cosas puntuales".