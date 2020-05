Videos: Mataron más de 20 yararás en una zona rural de Santa Fe

Este martes circularon fotos y videos de personas que atraparon y hasta mataron varias víboras, de gran tamaño, de la especie yarará. Uno de los videos pertenecería a vecinos de la zona rural de Grutly y el otro a un vecino de Pilar que frecuentó el denominado puente de Chiaraviglio, por ruta 10, en la provincia de Santa Fe.El sitio InfoMercury, que difundió los videos, consultó con el guardafauna honorario del Ministerio de Producción de Santa Fe, Juan Martín Mastropaolo, quien dio su opinión sobre lo sucedido."No me habían llegado aún las fotos, pero se puede divisar claramente que son de la especie Bothrops alternatus, mejor cocidas como Yarará. Lamentablemente en nuestra región, la costumbre es matarlas y esto termina pasando por diferentes motivos: defensa personal o precaución familiar o por el solo hecho de sacarse una foto y ver quien mata más que el otro. Son animales que cumplen con una función fundamental en el ecosistema regional, que es la de cazar roedores para que no sean plaga. Es difícil cambiar la mentalidad de la gente, que seguramente muchos se vean amenazados por estos ejemplares, pero ellos atacan si uno las ataca o se les acerca más de lo necesario.No veo positiva la matanza y menos aún la exposición de las fotos. Pero repito, son costumbres con las que uno no puede a veces combatir", dijo Mastropaolo.Para finalizar expresó que "este tipo de masacres hacen que luego nos quejemos de enfermedades para humanos muy graves como la leptospirosis".