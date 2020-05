El secreto de la misteriosa Piedra Mora: Por qué es el mejor lugar para pescar

La Piedra Mora

Extraña roca en el río

Objeto de estudio

La leyenda de la piedra mora

Las imágenes que se pueden apreciar por la histórica bajante del río Paraná, causan asombro y preocupación. En las últimas semanas,que surcan las partes más anchas del río, barrancas que aparecen cuando antes estaban cubiertas de agua y la manta protectora del túnel subfluvial que quedó a la vista.Elonce se trasladó este lunes hasta la ciudad de Santa Elena para mostrar otro de los símbolos más llamativos de una zona pesquera por excelencia:, entre las ciudades entrerrianas de Piedras Blancas y Santa Elena. Algunos aseguran que es un meteorito ya que no es un tipo de roca común en la región.que asoma sobre el agua del "pariente de mar".En la visita al distinguido pesquero y lugar turístico del río Paraná,Esteban, baqueano y guía de pesca en la zona de Santa Elena, dialogó con. Las piedras que hay en la zona, no tienen nada que ver con esto, son más duras, pero esto es como que se rompe", resaltó.La piedra forma un accidente en el lecho del río que provoca grandes correderas que sirven de refugio y lugar de caza a los Dorados, constituyendo uno de los cinco mejores pesqueros de Dorado del país. "", sostuvo el guía a Elonce y agregó que".y acotó que "es un lugar donde siempre se pesca Dorados, bogas y también, hay armados en un pozo que está detrás de la Piedra Mora", explicó.Consultado acerca de las razones por las que es uno de las zonas pesqueras más conocidas de la provincia,Respecto del origen de la Piedra Mora (-31.078051,-59.891854), algunos aseguran que es un meteorito ya que no es un tipo de roca común en la región. Incluso, algunos especialistas quieren someterla a estudios para establecer de qué se trata. ", podría ser un meteorito o si solamente es piedra, debe ser de miles de años de formación", afirmó Esteban que dialogó consobre el impresionante accidente geológico., algunos de ellos afirman haber sido testigo de la misma, más allá de su carácter de cuento o leyenda, enriquece la belleza del lugar frente a las barrancas entrerrianas.Se trata de un habitante, que esIncluso, algunos lugareños se han negado a guiar a los pescadores al lugar en horas de la siesta. "No jefe, no hay que rumbear pa' la piedra mora a la hora de la siesta. Está el negrito costero que vuelca la canoa",