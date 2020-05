Gualeguaychú aún no implementará las salidas de esparcimiento

"Informamos que las salidas de esparcimiento en la ciudad de Gualeguaychú serán habilitadas una vez que el COES local emita recomendaciones sobre el protocolo del COES provincial", explicaron mediante un breve comunicado desde Prensa Institucional de la Municipalidad de Gualeguaychú varias horas después del anuncio del gobernador Gustavo Bordet durante el mediodía del lunes.



"Posteriormente, y tras el análisis del comité de evaluación de actividades, se firmará el decreto correspondiente. Hasta tanto, la situación se mantiene, sin estar habilitadas las salidas de esparcimiento", cerraron describiendo el mismo mecanismo de procedimiento que arrojó tres días de diferencia desde el anuncio de Provincia sobre la habilitación de los comercios en varias localidades entrerrianas y la apertura de los locales en Gualeguaychú.



Vale la pena destacar, que previo a la confirmación del quinto caso de COVID-19 positivo en la ciudad, el COES local venía elaborando un protocolo para solicitar la implementación de una hora de esparcimiento en Gualeguaychú, pero el temor a la propagación del virus en términos comunitarios (debido a la característica del caso) puso un freno a la iniciativa.



Este martes se reúne la mesa coordinadora del comité, mientras que el viernes -a las 11- tendrá lugar la reunión plenaria. El anuncio de la provincia El gobernador Gustavo Bordet utilizó la red social Twitter para explicar que "de acuerdo a lo expresado por el presidente Alberto Fernández y a la situación epidemiológica actual, Entre Ríos está en condiciones de ingresar a partir de hoy a la cuarta fase de la administración del aislamiento".



Continuando su hilo, agregó: "Habilitamos las salidas de esparcimiento previa adhesión de los municipios al protocolo dispuesto por el Comité de Emergencia. No obstante es necesario reiterar que estas salidas tienen un fin terapéutico y no significan relajar las medidas de autocuidado y aislamiento"



Y sumó: "Vamos a seguir siendo muy estrictos con los controles en los pasos limítrofes de la provincia para poder seguir asegurando la situación epidemiológica"



"Más allá de los buenos resultados que hemos tenido hasta acá, es necesario recordar que la pandemia no está superada aún. Por eso apelamos nuevamente a la responsabilidad social e individual. Y, si se modifica el mapa epidemiológico, deberemos volver atrás con estas medidas", cerró el posteo.



Fue la ministra de Salud, Sonia Velázquez, quién aclaró que "las salidas deberán ser autorizadas por los municipios. Serán diurnas y solo durante 60 minutos en un radio de 500 metros de los domicilios".



Agregó que "son salidas individuales, a excepción de las personas discapacitadas o que necesiten asistencias. Recomendó usar un tapabocas y mantener la distancia de 2 metros como mínimo". La ministra de Salud recalcó que no "se permitirá la actividad física en los espacios públicos, no estarán habilitados los juegos para menores ni las áreas de recreación en plazas".(R2820)