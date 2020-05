Reabrieron negocios en Rosario y creció el movimiento en el centro

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Llegó el día. Después de más de 50 días, los comerciantes de Rosario vuelven a abrir sus puertas y a recibir clientes. Todo, bajo un estricto protocolo de seguridad sanitaria para evitar contagios por coronavirus. Así, la peatonal Córdoba, por ejemplo, una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad, volvió a activarse este mediodía. Los negocios funcionarán, de lunes a viernes de 13 a 19 horas.



Ya unas horas antes de las 13, los comerciantes acudieron a los negocios para poner todo a punto. Y a las 13 en punto, las persianas comenzaron a rolar hacia arriba.



"Te emociona poder volver a hablar con la gente del barrio", se quebró un comerciante de barrio Echesortu que hace 22 años lleva adelante su negocio y aseguró que estas últimas semanas fue todo muy difícil, no solo desde el aspecto económico, sino afectivo. Con tantos años en el barrio, contó, se extrañaba el trato con los vecinos/clientes.



La cantidad de clientes en cada local depende de los metros cuadrados del negocio. Adentro, se debe respetar la distancia social de dos metros y el uso obligatorio de tapabocas.



Los negocios también colocaron trapos con cloro en el ingreso para desinfectar los calzados al entrar. Por otro lado, los vendedores sólo podrán atender a un cliente por vez.



A la hora de medirse una prensa o calzado, los criterios varían de acuerdo al local. En una conocida firma de indumentaria deportiva prepararon un protocolo específico: los clientes pueden medirse el calzado con una media de nylon que después se descarta y la ropa que el cliente no se lleva, es rociada con un desinfectante a base de alcohol.



Pero en otros locales, directamente no se permite tocar la ropa ni devolverla hasta tanto dure la cuarentena.



"Venimos bien"



El intendente Pablo Javkin recorrió la peatonal Córdoba en este primer día de reapertura. "Venimos bien, sigamos así", destacó el mandatario que no descartó tener que volver a cerrar locales si se detecta que pueden ser focos de contagio. (Rosario 3)