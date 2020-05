Ministros acordaron suspender las calificaciones en todas las escuelas del país

Primero fue la provincia de Córdoba la que anunció que este cuatrimestre los alumnos no tendrán nota en la escuela. La semana pasada se sumaron la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y La Pampa. Finalmente, la medida regirá en todo en todos los colegios del país. Los ministros de Educación ya se pusieron de acuerdo y este viernes lo ratificarán en el marco del Consejo Federal de Educación. La medida regirá para todas las escuelas de todos los niveles.En el Ministerio de Educación trabajan en la idea de que los alumnos no sean calificados este cuatrimestre ni con una nota numérica ni con ninguna otra escala que implique un insumo para acreditar los aprendizajes. En su lugar, buscan que haya una "evaluación formativa", que registre las interacciones que tuvieron los estudiantes con los docentes en la educación a distancia, los avances de los alumnos y una devolución acerca de las capacidades que tiene el nuevo sistema para lograr aprendizajes y una autoevaluación por parte de los estudiantes.El nuevo sistema ya fue consensuado con las 24 jurisdicciones educativas y este viernes, en el Consejo Federal, se acordará el marco nacional para la promoción del año escolar.Desde el Ministerio de Educación también impulsan que haya una unidad pedagógica entre primer y tercer grado, este quiere decir que hasta que terminen tercer grado los chicos no pueden repetir. Se habla de una "promoción acompañada", en el marco de la resolución 174 del Ministerio de Educación del año 2012, que ya había generado -con cierta polémica, entonces- la unidad pedagógica entre primero y segundo grado.Mientras tanto, en el oficialismo avanzan con el protocolo para la vuelta a clases. Siempre observando lo que sucede en los países europeos y cómo se comporta la curva de contagios de Covid-19 en la Argentina, la idea hoy es que las clases vuelvan en agosto, después de las vacaciones de invierno y en forma "escalonada". El objetivo es llegar a un esquema en el que se dividan a las escuelas en dos y que todos los días concurran la mitad de los chicos de ese colegio.Las clases presenciales se complementarían con las que se hagan en casa. Los que van al colegio irán todo el día, en el 100% del horario establecido, para usar menos el transporte público. Los únicos que irían todos los días son los alumnos de los últimos años de la primaria y de la secundaria. Fuente: (Clarín).-