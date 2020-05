Fase 4 de la cuarentena: Qué implica y cómo sería la "nueva normalidad"

Sociedad Cómo funciona la aplicación de uso obligatorio para reintegrarse al trabajo

"Toda la Argentina salvo la zona metropolitana de Buenos Aires pasa a la fase 4, mientras el AMBA sigue en la fase 3. Esto no es un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad". Con esa frase, el presidente Alberto Fernández dividió al país en dos partes por primera vez desde que el 20 de marzo comenzó este aislamiento preventivo, social y obligatorio.: si bien el promedio de todo el territorio es de 25 días, esa cifra baja solo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires: 18.8. Ya que la cantidad de infectados se multiplica más rápido, el Ejecutivo decidió diferenciar al AMBA del resto de la Argentina, donde la cuarentena se relajará y pasará a la mencionada fase 4.Esto es que, después del aislamiento estricto (fase 1), el aislamiento administrativo (2) y la segmentación geográfica (3), el siguiente paso en la estructura gubernamental es la fase 4:Sin embargo, no se podrán habilitar, como en la fase 3.Estas son:Consecuentemente,. Con un recaudo: seguirá sin habilitarse el transporte público de pasajeros para aquellos que no sean trabajadores esenciales. Por ende, los empleadores deberán proveerlos de traslado desde y hacia sus hogares.Además, en esta nueva etapa del aislamiento se incluyeronPara avanzar a la fase 5, llamada "nueva normalidad", el tiempo de duplicación de casos todavía no se informó. Lo que está claro es que. Planteará la salida, en definitiva, a un nuevo mundo, como dijo Alberto Fernández: "-No hay ningún tipo de prohibiciones.-Las personas deben respetar los hábitos de higiene y cuidado sostenido.-Hasta el 75% de la población está autorizado a tener movilidad.-La movilidad podrá darse en todo el país.Su llegada dependerá de cómo avance la curva de los contagiados y de la opinión de los especialistas en materia sanitaria. La postura de las autoridades (presidente y gobernadores) es no arriesgar en ningún momento, ya que la salud está por encima de todo.