Entre Ríos, sin nuevos casos de coronavirus: Se mantiene la cifra en 28

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirmó que este viernes no se registraron nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos.De ese modo, la provincia mantiene 28 casos confirmados; en tanto que aún hay un caso en estudio; y se han descartado 669 casos sospechosos. Finalmente, se indicó que la cantidad de casos estudiados asciende a un total de 698.En este sentido, en la provincia, en el último mes ha habido ocho casos positivos. Desde el viernes 10 de abril hasta el 14 de abril no se presentaron casos positivos de Covid 19. El miércoles 15 se registró un caso positivo en la ciudad de Colón y el lunes 28 de abril se confirmó un nuevo caso en Paraná. El jueves 30, en tanto, se sumaron dos casos: uno en Gualeguaychú y otro en Villaguay. El sábado 2 de mayo, otros dos casos fueron confirmados: uno en Gualeguaychú y otro en Larroque. El departamento Gualeguaychú sumó el martes de esta semana otros dos casos, uno en la ciudad cabecera de departamento y otro en Larroque. En la jornada del miércoles y de este jueves, no hubo nuevos casos de Covid 19.