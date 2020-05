La malla del túnel al descubierto: "Lo que más nos afecta son las crecidas"

Características de las mallas

Nuevamente la manta que protege al Túnel Subfluvial Uranga ? Sylvestre Begnis quedó al descubierto, aunque en esta oportunidad, se deja ver mucho más que el panorama observado en octubre del año pasado, cuando el cauce oscilaba entre los 1,65 y los 1,70 metros en el Puerto de la ciudad de Santa Fe.recorrió la zona y dialogó luego con autoridades del ente que representan a la provincia vecina y llevaron tranquilidad en que la magnífica estructura no corre riesgo.En tal sentido, Carina Rotella contó que "a raíz de esta bajante histórica, en el túnel se están reforzando los controles que se realizan periódicamente y el seguimiento es realizado por el equipo técnico y de Hídrica. Se hacen salidas periódicas con las lanchas para estudiar el estado del agua y de las mantas. Justamente este jueves los ingenieros estuvieron en el río haciendo el control".La funcionaria aclaró que estos controles "se realizan siempre", independientemente de la altura que presente el río. Actualmente se reforzó por esta bajante."Nos deja tranquilos que a nosotros como túnel lo que más nos afecta no es la bajante sino que siempre traen más problemas las crecidas y en este sentido, estamos tranquilos", afirmó Rotella.Sobre los controles, Augusto Cortez, Director Técnico del Túnel explicó que "se hicieron 22 recorridos arriba del río en forma de cuadrícula en sentido transversal y longitudinal verificando las profundidades que hay desde el pelo del agua hasta el lecho del río. El comportamiento de la defensa es bueno", indicó.Y agregó que "al verificar las profundidades y las alturas que están arriba del túnel, se logran tapadas de hasta 4 metros en la mayoría de los puntos, lo cual verifica el confinamiento del suelo que está arriba del túnel garantizando la estabilidad hídrica de la obra".Estas mantas protectoras fueron confeccionadas en dos etapas. "La primera fue de 600 metros, 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo del río. Están hechas de material geotextil, hormigón y alambres, son cuadrículas, como planchas de ravioles colocadas arriba del lecho natural del río haciendo que el suelo que está entre el túnel y la malla se confine 50 metros aguas arriba y 50 metros abajo, haciendo que la actividad del río no afecte la estabilidad del túnel".Estas mallas, al quedar al descubierto no pueden resultar dañadas. Según mencionó Cortez, lo que está expuesto por la bajante "son los últimos metros de la segunda etapa de 300 metros, la parte más alta del túnel está ubicada entre los 12 y 15 metros de profundidad o sea que tenemos mucha arena depósito y estamos muy lejos".