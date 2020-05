Puma Yaguarundí en La Paz: Biólogo afirma que la especie "se salvó por su pelo"

Sociedad Un puma en peligro de extinción apareció en el patio de una casa en Entre Ríos

Dos coloraciones

Salvado de la cacería

Para conocerlo mejor

Video: Apareció un puma Yaguarundi en el patio de una casa de La Paz

Quedan poblaciones aisladas

En pleno confinamiento sanitario por la pandemia de coronavirus, en la entrada de una casa de la ciudad de La Paz, hallaron un puma yaguarundí. Se trata de un felino salvaje que se lo ve pocas veces. Personal policial rescató a este tipo de puma, que se encontraba perdido para así regresarlo a su hábitat natural, y el episodio pasó a ser noticia nacional."Es necesario estudiar mejor esta especie", dijo ael biólogo Alfredo Berduc, quien planteó su hipótesis sobre cómo sobreviven estos animales fuera del alcance de los ojos del hombre.Consultado sobre el episodio, el biólogo y responsable del Parque General San Martín, Alfredo Berdúc explicó que "", aunque también "la gente de campo lo conoce más de lo que se lo nombra o lo reconoce", indicó."En algunos lugares le dicen. Tiene una particularidad, que es la más importante, que es un bicho que. Y la otra, es de los que, entonces se ve como un gris", resaltó el biólogo."Lo que tiene justamente la especie, que. Esto es lo que les hizo zafar bastante", planteó el director de la reserva natural Parque San Martín, de La Picada."De lo que no "zafa" el yaguarundí", admitió Berduc y agregó que es cuando se producen choques de intereses con los hombres. "", remarcó.La especie también puede contar con un pelaje grisáceo. El biólogo apunta que ", porque es muy parecido al hurón mayor", dijo Berduc.Si bien tiene una presencia en un rango geográfico muy amplio, el número de yaguarundí no es abundante, apunta el docente. "Hay otros gatos que pueden tener poblaciones más grandes. Es muy caminador. Se ha registrado para los machos,. Puede ser por esto que no hay una gran abundancia. Como otra rareza, cerca de una casa en La Picada,", recordó Berduc.Por último, ante la información consignada que estaba en peligro de desaparecer, Berduc aclaró que "para la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza es un animal que no está en peligro, si no en 'preocupación menor' para la conservación. Está catalogado así porque hay muchas áreas donde no ha sido suficientemente estudiado y está la recomendación de chequear donde podría estar en poblaciones estables", explicó Berduc."La fragmentación del hábitat, es decir la disminución de los corredores de biodiversidad donde puede vivir la especie, van desapareciendo, entonces quedan poblaciones aisladas y a veces se han registrado extinciones locales. Entonces,, que", invitó. Fuente: (ERA Verde).-