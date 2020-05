Espectaculares imágenes que deja la "súper luna de las flores"

El término "superluna" fue acuñado popularmente hace apenas unas décadas y no tiene un uso científico, sino que hace referencia a la percepción que se tiene del diámetro y el brillo de la Luna llena desde la Tierra con respecto al apogeo, la máxima distancia a la que este satélite se encuentra de nuestro planeta.



El satélite terrestre adquiere en esta ocasión el nombre "Flower Moon", "Luna de las Flores" o "Luna Floral" porque en los países del hemisferio norte es primavera, la época en que florecen la mayoría de las flores. La luna en todo su esplendor La Luna gira sobre la Tierra con un período de, aproximadamente, 28 días, pero su órbita no es circular, sino que se trata de una elipse, y ese es el motivo por el que la distancia Tierra-Luna no es siempre la misma y, por ende, tampoco lo son el tamaño y brillo que percibimos de su imagen.



Durante estos fenómenos, el diámetro aparente de la Luna puede aumentar hasta un 14% y su brillo hasta un 30%, y en el caso de esta superluna, su tamaño y brillo aparentes aumentan un 12% y un 29% con respecto al apogeo, respectivamente.



Se pudo ver desde el atardecer de este mismo jueves y durante toda la madrugada.



El mejor momento para apreciar la luna llena es cuando está cerca del horizonte. Entonces, parece más al elevarse y puede compararse con cualquier punto de referencia. Si es superluna se ve aún más grande. Hasta el año que viene Este tipo de acontecimiento recién se repetirá el 27 de abril del 2021. En esta fecha, el astro celeste volverá a alcanzar el perigeo y pasará a llamarse Superluna rosa. Se le impuso ese nombre en referencia las flores flox, de tonalidades rosas, las cuales suelen brotar en este período del año, también en el hemisferio norte.