Evacuaron un geriátrico luego de confirmarse 25 casos de coronavirus

Personal del Servicio Ambulatorio Médico de Emergencia ( Same ) evacúa una residencia de adultos mayores en el barrio porteño de Recoleta donde se registraron 25 casos de coronavirus Covid-19. Se trata del geriátrico Carpe Diem, ubicado en Paraguay al 2400."La mayoría está siendo derivado por sus respectivas obras sociales, salvo ocho que son de Pami y están siendo trasladados por móviles de Same", indicaron fuentes sanitarias porteñas aLa señal de alerta se disparó luego de que una enfermera que atiende en el geriátrico, uno de los nueve que tiene el Grupo Monalto en la ciudad de Buenos Aires, informara que había dado positivo al test del virus SARS-CoV-2.Según la información, hace una semana, una asistente de la residencia tuvo dolor de garganta y el viernes 1° de mayo, cuando tuvo fiebre, fue trasladada al Hospital Rivadavia. Allí se le realizó el hisopado y terminó dando positivo."Ese mismo viernes se le efectuó el hisopado a un residente que también tenía dolor de garganta. El domingo se confirmó positivo y se lo hospitalizó", detallaron las fuentes sanitarias y agregaron: "El martes, pese a que todos estaban asintomáticos, se les realizó el hisopado a todos. En la jornada de hoy se confirmaron los resultados y por eso se definieron los traslados"."Las 25 personas infectadas aún están asintomáticas. También se hicieron más testeos y estamos esperando el resultado. Creemos que puede haber más casos", indicaron las fuentes sanitarias a este medio, y detallaron que la situación está controlada.Por su parte, Alejandro Paolaso, director médico del geriátrico, dijo en diálogo con el canal C5N: "Nosotros tenemos un plan de contingencia muy estricto. A nuestros asistentes les hacíamos PCR, también hicimos un testeo a los residentes. El lunes me dicen que hay un señor que lo único que tiene es dolor al tragar, inmediatamente dispuse el aislamiento, cumpliendo el protocolo del Ministerio. Le hicimos ese mismo día el PCR, a la noche nos dio positivo y lo derivamos. Al mismo tiempo le hicimos un PCR a toda la población, residentes y asistentes, eso demoró 48 horas".La residencia en cuestión, según expresan en la página web del Grupo Montalto, tiene más de 20 años en el barrio y posee habitaciones dobles, triples, y quíntuples, "con baños completamente adaptados a las necesidades de un adulto mayor".