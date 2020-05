Recién nacida fue separada de su mamá con covid y están unidas por la tecnología

Foto 1/2 Crédito: La Nación Foto 2/2 Crédito: La Nación

Una mujer dio a luz a una beba en Buenos Aires y a las pocas horas fue diagnosticada como caso positivo de coronavirus. La niña, quien nació sana, debió ser trasladada, igualmente, a otro hospital donde la médica neonatóloga decidió mantener el contacto entre madre-hija a través de video llamadas que se concretan desde su propio celular. "La doctora es la segunda mamá de mi hija", declaró la mujer que aún sigue internada por covid-19.



Patricia Yorio tuvo a Candela en el Hospital Belgrano, de San Martín, donde el mes pasado hubo más de 20 contagios de covid-19 que obligaron a trasladar a los pacientes a otros hospitales, es por eso que sólo vio a su hija algunas horas. Ella fue diagnosticada también con la enfermedad y al día de hoy, un mes después y a pesar de no tener síntomas, su test sigue dando positivo. En diálogo con Radio 2, la mujer confirmó: "Yo me contagié acá en el hospital, al parecer una enfermera de acá le dio positivo el test, no usaban barbijos, sólo las que trabajaban en el área covid".



La beba fue llevada Hospital Magdalena V. de Martínez, de General Pacheco para su protección. Afortunadamente no está enferma. "Está re linda, nació con 1.790 kilos y hoy ya está en los 2.290 kilos", celebró y adelantó que si le dan el alta ella misma irá a buscarla. En caso de tener que esperar más días internada, su esposo llevará a la beba a su hogar.



A pesar de que solo estuvo con la criatura unas pocas horas, pudo mantener a lo largo de este mes contacto a través del celular. Este acercamiento que, al menos, le permite verla y escucharla ?y a la nena recibir la voz de su madre? fue obra de Liliana Desalvo, la médica neonatóloga a cargo del cuidado de la bebita. "Cuando la trasladaron a otro hospital, me hizo una video llamaa para que la vea, y así todos los días me manda también fotos y me cuenta cuánto pesa. Es un gesto muy lindo el de la doctora", rescató y confió: "Puedo ver que cuando le hablo mi hija mueve la manito, la doctora es la segunda mamá de mi hija".



Liliana también habló emocionada y explicó: "Nos habían recomendado que se mantuviera un vínculo a través de un mail pero me pareció medio frío y pensando cómo hacer para que hijo y madre mantengan un hilo se me ocurrió usar mi teléfono, no es piel con piel pero les permite escucharse y verse", manifestó la profesional, quien agradeció las palabras de Patricia pero, aclaró: "Acá Cande tiene muchas segundas mamás que son las enfermeras que la cuidan como si fueran una hija propia", dijo.