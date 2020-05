Emotivo: Docente se jubiló en la cuarentena e izó la bandera en escuela vacía

La extraña sensación de despedirse de una escuela vacía. El pasado jueves 30 de abril, izó la bandera por última vez como docente del jardín Huellitas de la ciudad de Victoria, Nélida 'Lila' Vera. La particularidad de este contexto de aislamiento social obligatorio por la pandemia,, pero la emoción estuvo a flor de piel y bastaron un par de recuerdos, para que su voz se entrecortara al recordar"Fue un día especial para mí, nunca pensé que me iba a tener que despedir de esta manera, pero gracias a Dios tengo unas compañeras de gran valor humano que me hicieron saber de su cariño. Además,", dijo Lila aquien se retiró con el cargo de Vicedirectora.. "Supervisoras que han pasado por mi vida, directivos, ex alumnos tanto del hospital como de Normal", dijo. Añadió que antes de la comunicación conhabía mantenido una videoconferencia con sus compañeros de sala, maestras de educación especial, directivos y demás. "Después de la reunión de trabajo vino la despedida, donde escuché hermosas palabras de afecto".-"Sí claro, por ejemplo que también soy maestra de grado, y me he desempeñado en la zona rural donde llegue a lavar los pies de mis alumnos; y también festejar el cumpleaños de 15 de una de ellas, para lo que llevamos una torta desde acá.?Estas cosas te marcan en tu carrera docente, como el hecho de tener alumnos diabéticos a los que inyectábamos la insulina"., entendiendo que a veces los dejé un poquito de lado para atender y hacer actividades para los alumnos, así que ahora voy a disfrutar, todavía tengo dos hijos estudiando: una en esta escuela (Normal) y el otro en el profesorado de Música, además que finalizó en esta institución donde me formé creo que tampoco tiene precio", resaltó--"Estamos viviendo un momento muy difícil en toda la sociedad, en el que los docentes han tenido que aprender a comunicarse desde la virtualidad con sus alumnos, nuestras maestras, digo esto porque todavía las siento tan cercanas,docente consiste en sacar lo mejor de estas circunstancias, y junto a los alumnos".-Pienso que elegir la carrera docente es un acto de vocación, y debe estar siempre en cada día y actividad que se proponga; no porque es lo único que tengo para estudiar, o lo hago para no estar sin ninguna meta de futuro.".-"Porque cuando se despide una docente de jardín iza la bandera por última vez.. Dios sabe las razones de esta despedida en estas circunstancias", nuevamente el diálogo se corta por un sollozo que la entrevistada no puede evitar, pero que demuestra el valor de un rol social como la educación,