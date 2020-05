Coronavirus: Tratamiento basado en ibuprofeno dio resultados positivos

Científicos del Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR) realizaron pruebas en un tratamiento basado en ibuprofeno que ya mostró resultados positivos en nueve pacientes infectados con el coronavirus Covid- 19.





Se trata de un desarrollo llevado adelante desde hace varios años para tratar enfermedades pulmonares por el Gobierno de Córdoba, científicos y empresarios locales.



Los científicos lograron una solución de ibuprofeno en agua con una alta concentración de sal, la cual se administra a los pacientes por medio de nebulizadores especiales.



Hasta el momento, nueve pacientes por el coronavirus, cinco ambulatorios y cuatro internados, mostraron mejorías significativas en sus cuadros.



"Los pacientes han mejorado no solo su cuadro químico, si no algunos lograron una negativización temprana. Antes de los siete días, mostraron mejoras en sus cuadros. Un caso relevante es el de una paciente, de 67 años, que posiblemente necesitaba respirador y hoy está en un tratamiento ambulatorio", comentó el ministro de Ciencia y Tecnología provincial, Pablo Chiara, en declaraciones a la radio Cadena 3.



El funcionario admitió que se trata de "una noticia importante, pero hay que tomarlo cautela para poder tener evidencia y poder explicarlo".



"Esto surge de un proyecto de investigación del área de Biociencias del doctor Dante Beltramo y la doctora Roxana Alasino. Hay una gran vocación de transferir conocimiento y unir el capital investigativo por parte del Estado", añadió.



Al explicar el tratamiento, explicó que "está hecho a base de ibuprofeno, una droga que no es disoluble en agua, pero que los científicos lograron transformarla. Con esto, se crea una solución con alta concentración de sal que se coloca en nebulizadores especiales y se somete a los pacientes a un tratamiento".



La práctica será probada en otros 40 pacientes que se internen en el Hospital San Roque.