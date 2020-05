Tenía que hacer una obra de arte con "lo que haya en casa" y conmovió a todos

Un alumno de 11 años de la escuela mendocina General Espejo conmovió a toda la comunidad de Agrelo, un distrito de Luján de Cuyo, al cumplir con una consigna de la tarea. El nene tenía que realizar una pieza para la materia Plástica "con lo que tuviera en su casa". Y lo hizo: dibujó un dinosaurio en el piso con barro, polvo de ladrillos y palitos.



El ingenio de Luciano tuvo un fuerte impacto. Lo que en otro contexto podría verse como una actividad más, en medio del aislamiento por el coronavirus cobró relevancia.



Con los elementos que había en el patio de su casa, el alumno dibujó un dinosaurio: el cuerpo lo hizo con barro; las espinas, con polvo de ladrillo; y las garras con palitos. Al lado, su firma.



"Me da una satisfacción enorme rescatar esos trabajos de los chicos que, a pesar del entorno, tienen ganas de seguir adelante. Eso valoriza mucho más su obra", expresó al medio El Sol Claudia Arabena, maestra de Plástica.



La mujer contó que la obra generó mucha emoción en toda la escuela. "Los chicos le ponen ganas, no tienen Internet ni todas las herramientas necesarias para trabajar en casa, pero luchan día a día", manifestó.



Para Luciano, sin embargo, cumplir con la consigna fue solo "un juego" que compartió con su hermano de cuatro años.



"En la zona tenemos una villa muy grande y ha sido difícil para ellos. Las mamás le ponen mucha garra: acompañan, cargan crédito en los teléfonos para enviar las tareas. Ver los resultados me pone muy contenta", confesó la maestra.