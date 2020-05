Jujuy: Autorizaron la apertura de iglesias y templos de distintas religiones

El Comité Operativo de Emergencia de Jujuy (COE) autorizó este miércoles, la apertura de templos e iglesias de distintas religiones de la provincia a partir del próximo sábado, aunque no se podrán celebrar misas ni realizar ceremonias.



"Desde el fin de semana vamos a autorizar a templos e iglesias a que abran, no pueden oficiar misas, se tienen que seguir haciendo de manera virtual, pero la gente que quiera ir a rezar o visitar los templos que lo haga", anunció el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.



El mandatario provincial dijo que la flexibilización de esa actividad se realizará "en el marco de las restricciones que tenemos, respetando la terminación del documento y otras normativas" que se informarán en los próximos días.



Por su parte el titular del COE, Omar Gutiérrez, manifestó que las actividades que se van abriendo y su permanencia "van a depender del comportamiento" del público.



"Si nosotros no mantenemos el distanciamiento físico, no utilizamos los tapaboca y el lavado de manos, todo lo que se avanzó va a ir para atrás", sostuvo.



Jujuy cumplió 34 días sin reportar nuevos casos de coronavirus. "Es una buena noticia y todo el pueblo jujeño tiene que estar orgulloso de este logro precario", señaló Morales.