Docente jubilada que halló dinero: "Jamás me quedaría con algo que no es mío"

Fue a cobrar su sueldo al banco y halló sobre el mostrador un fajo de billetes. Sin pensarlo ni un minuto, lo devolvió. "Estoy temblando", contó la jubilada, que ya ha tenido varios gestos para destacar, supoQuién hizo público el gesto de la mujer jubilada, fue el músico, escritor y cantautor diamantino Víctor Acosta, de Las Voces de Montiel que entendió, en diálogo con, que "Toia" como le llaman sus afectos, "es un gran ejemplo. Lo que tuvo es un gesto, de los que están en peligro de extinción".dialogó con Victoria "Toia" Oglietti, y detalló que no sabe de qué cantidad de dinero se trataba el fajo de billetes que devolvió: ""."Salí del banco y le comenté a una docente de la Escuela Independencia sobre que había encontrado esa plata y de ahí me dirigí a la casa de Víctor Acosta, donde también comenté lo que me pasó, todavía bajo el nerviosismo y ahora me entero que Víctor lo hizo público", aseveró.Oglietti comentó que "esta es la segunda vez que encuentra dinero" ya que "la primera vez fue en las instalaciones del casino y lo llevé a la caja, al rato aparece una señora que me vino a agradecer por el gesto. Me exigió aceptar un regalo de su parte que yo no quería aceptar, pero ella me dijo acéptelo por favor que esa cartera tenía mucho dinero y la había perdido, pero".