"No sentí tanto los síntomas, como el hostigamiento", dijo enfermera contagiada

La mujer ya se había realizado dos hisopados la semana anterior, siendo el último el viernes, con resultado negativo ambos. El lunes comenzó con fiebre, y al realizarse el tercer hisopado le dio positivo.



Esta enfermera trabajaba en la atención directa de los pacientes con Covid-19 internados en el Hospital, y aseguró que en el Italiano contaban con "todas las medidas de protección".



"No sentí mucho los síntomas de esta enfermedad, tanto como el hostigamiento social que vivimos por esto de estar contagiados. A mí me dolía la cabeza, me agarraban náuseas, pero también son los nervios de saber que tu familia sufre?", dijo la mujer.



La mujer vive con sus dos hijos en la ciudad de Monte Cristo, pero desde hacía 40 días se encontraba aislada por saber a los riesgos a los que se exponía, habiéndose quedado sola en la casa mientras que sus hijos se fueron con la abuela, señaló El Diario del Pueblo, medio del departamento Río Primero.



Cabe recordar que la Provincia contabilizó el caso como un contagio dentro de la Capital.



"Al distanciamiento lo hice con todos, yo sabía que estaba expuesta, me podía suceder", asumió la enfermera. En la actualidad se encuentra aislada en el Italiano, fuera de su casa en Monte Cristo, cumpliendo el protocolo y los consejos para recuperarse de esta enfermedad.



La enfermera solicitó que "la gente trate de cuidarse, que sean responsables también ellos y traten de poner un poquito de su parte como también lo hacemos nosotros".



"Así también nos ayudan a cuidarnos, si ellos se cuidan, nosotros tenemos menos trabajo. Hay que tomar las medidas de precaución, esto sigue, es una realidad, no estamos ajenos a que nos pase, solo es cuestión de cuidarse y cuidar a nuestra gente".



Datos sanitarios del Hospital Italiano



Hasta el momento, se ha confirmado infección por Covid-19 en 37 personas vinculadas al brote en el Hospital Italiano, de las cuales:



- 17 corresponden a personal de salud (ocho enfermeros/as, dos trabajadoras de limpieza, tres médicos, un guardia de seguridad, un camillero, una radióloga, una bioquímica).



- 11 son pacientes que se encontraban internados en la institución.



- Uno es paciente ambulatorio de la institución.



- Dos son contacto estrecho del ámbito familiar de trabajadores/as de la salud.



- Seis son contactos estrechos del ámbito familiar de pacientes.



- De las 37 personas, el 57 por ciento (21) corresponde a mujeres y el 43 por ciento (16) a hombres.



- En relación con la evolución clínica de esas 37 personas, 22 (59%) se encuentran con tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario, 11 (30%) están internadas y 4 fallecieron (11%).