Llegó de Perú, violó la cuarentena y provocó una cadena de contagios

Una persona que llegó de Perú y dio positivo de Covid-19 tiene en vilo a Guaymallén, la comuna más poblada de esta provincia, por haber incumplido la cuarentena.La alerta volvió a encenderse ayer con un nuevo positivo en tierra cuyana, vinculado a esta familia que se encuentra recuperándose en el Hospital Lencinas, en la capital provincial. Se trata de una chica que estuvo en contacto estrecho con su vecino, un joven que había dado positivo días atrás junto con su hermana y su mamá, luego de que otra hermana, de 17 años, resultara positivo a comienzos de la semana pasada. En tanto, el padre de familia también debió ser internado este fin de semana en el Hospital Central, pero el test arrojó que no había contraído el virus. El hombre ya se encuentra en su domicilio, bajo control epidemiológico.Previo a todo esto, el contagio inicial lo ocasionó la persona que arribó a comienzos de mes de Perú y que tiene como actividad la comercialización de indumentaria, según contaron afuentes del Ejecutivo mendocino.De hecho, la joven vecina que dio positivo ayer contrajo el virus al verse con su amigo. Desde el Ministerio de Salud admitieron las dificultades para controlar el cumplimiento de la cuarentena en esta zona vulnerable del departamento, a pesar de que los protagonistas de esta historia aseguran que cumplieron con el confinamiento."El último positivo es la chica que tuvo contacto con su vecino. Ahora estamos vigilando toda la zona, para ver si salta algún caso más. Por el momento no tenemos nuevos reportes de alerta. La Municipalidad y Epidemologia están con las investigaciones".Sin embargo, desde el gobierno local no pudieron determinar si se encuentra aún bajo supervisión médica o ya fue dada de alta.Desde que llegó la pandemia a Mendoza a mediados de marzo, se produjeron 9 muertes mientras que el total de los infectados alcanzó los 80 casos, de los cuales 40 son importados y 38 por contacto estrecho con alguien que llegó de otra nación o dio positivo de coronavirus. En tanto, la vigilancia epidemiológica también se mantiene con dos pacientes del Valle de Uco, internados en el Hospital Scaravelli, de Tunuyán, ya que no se logra determinar el nexo de contagio.