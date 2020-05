Gritos en una casa de Mansilla: "La información es falsa", dijeron los abogados

Las víctimas

Hace unos días circularon un audio y video que daban cuenta de gritos estremecedores provenientes del interior de una casa, en la localidad de Gobernador Mansilla. Allí vive la familia Coccoz y los vecinos afirmaban que algunos integrantes de la familia eran víctimas de violencia de género. Los abogados intervinientes dijeron aque "fuimos a Mansilla para ayudar a las supuestas víctimas y cuando nos dirigimos hasta la casa de ellos, nos dimos cuenta que", señalaron."En un comienzo se nos contactó para intervenir no como defensores de la familia Coocoz, sino que más bien para asesorar a partir de la difusión del video. Lo primero que hicimos fue pedir una copia de una denuncia, a lo que nos enteramos que nunca se registró una exposición. Le explicamos a los intervinientes que la única manera de activar el mecanismo judicial es partir de una denuncia", indicó la abogada Angelina Altiner.A su vez aseguró que ", sabemos que se puso en funcionamiento todo un mecanismo donde intervino la defensora, un equipo interdisciplinario y la policía. La familia está muy afligida."."Los denunciantes informaron una situación atroz que por Facebook, suponemos que las personas que realizaron estas publicaciones por redes sociales tuvieron buenas intenciones, pero esa no es la manera, los mecanismos para que la justicia accione es necesario que se recurra la jefatura de policía", remarcó."La familia es víctima del uso desmedido de las redes", sostuvo Altiner. Se trata de una "historia tanto fantástica y macabra. Hasta que nosotros no nos presentamos en la localidad, la familia no había sido escuchada", señaló Juan Martin Taffarel abogado defensor.En este sentido Taffarel declaró que "la familia es la verdadera víctima, a Horacio Coccoz se le aplicó una restricción y en este momento, se encuentra en la casa de un hijo, hasta que se esclarezca toda esta situación".", resaltó. La situación "no es lo que se dio a conocer. La información que se difundió es falsa", culminaron.