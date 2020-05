"Nunca tuve síntomas", aseguró el vecino contagiado de coronavirus en Larroque

"Está cursando la enfermedad de una forma leve"

"Nunca tuve ningún síntoma, recién me enteré que estaba contagiado cuando me hicieron el hisopado y me dio positivo", aseguró Miguel Lapalma, el comerciante de Larroque que viajó a la localidad bonaerense de Escobar con el verdulero Santiago Rivollier, contagiado de COVID-19."Nuestra familia está completamente aislada y yo apartado en mi domicilio particular" aseguró Lapalma a, al tiempo que detalló: "El día viernes me hicieron el hisopado y el sábado ya me dieron el resultado que había salido positivo".Lapalma también se refirió al estado de salud de su familia: "Por estas horas estarán haciendo el hisopado al resto de la familia según me comentaron desde salud. Ellos no tienen ningún síntoma hasta el momento".En cuanto a cómo pudo haber contraído el virus, explicó que "no sé cómo lo pude haber adquirido, pero es muy posible que haya sido a través de Santiago".En cuanto a la reacción en Larroque afirmó que "lo tomaron bastante bien, porque yo lo di a conocer inmediatamente haciéndome cargo que era yo el que había contraído el virus"."Afortunadamente estuve con escasos contactos, con otra gente, personas a quienes se les va a realizar el hisopado correspondiente", manifestó."El contagiado se encuentra en estricto aislamiento, y también todo su entorno familiar, como sus contactos estrechos y cercanos. Está evolucionando bien y estamos en contacto permanente con el paciente, aproximadamente con 4 o 5 reportes diarios. Está cursando la enfermedad de una forma leve. Es un masculino joven que hasta el momento tiene un curso esperable y una evolución benigna", destacó el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano.Explicó que el Comité de Emergencia Municipal, en consonancia con las autoridades provinciales, determinaron que "esta persona siga en el aislamiento que está"."Su condición habitacional le permiten hacer el aislamiento en su domicilio", aclaró Ortolano."Todos sabemos que es comerciante, tiene una bicicletería y una verdulería y acá entran las preguntas a todos: si yo fui a comprar verduras o estuve en la bicicletería, estuve con él, eso no se considera un contacto estrecho", diferenció el secretario municipal. Y continuó: "Si uno fue con barbijo, tomando las medidas de seguridad y estuvo en un contacto comprando verdura o retirando una bicicleta, eso no se considera un contacto estrecho", explicó."Si lo son los convivientes o alguien que tenga un relación laboral muy sostenida en el tiempo, pero por haber pasado por sus comercios no se los considera una potencial persona de riesgo. Eso lo quiero aclarar porque es la gran duda y el gran problema que se plantea hoy en la sociedad y es por lo que más llama la gente", acotó el secretario de Salud.El CEM informó también que "a los familiares y quienes comparten contacto estrecho con él se les están haciendo los estudios correspondientes. Quiero agradecerles porque nos ha facilitado el trabajo y tenemos un contacto muy fluido y con una receptividad por parte del paciente muy buena, eso habla de la responsabilidad social que ha tenido cuando se enteró de la situación que estaba atravesando".