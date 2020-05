El traslado de hijos de padres separados será "en la jurisdicción provincial"

Sociedad Hijos de padres separados podrán trasladarse de casa una vez por semana

Cuotas alimentarias

Sobre la atención

La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación autorizó elEl traslado podrá realizarse, llevando consigo la declaración jurada que puede descargarse en el siguiente link , y siempre y cuando ello sea en marco del interés superior del niño o adolescente para resguardar sus vínculos efectivos.queSegún explicó, el traslado de hijos de padres separadosl, donde estamos regidos por la misma normativa sanitaria" donde "con los controles pertinentes, no habría inconvenientes".Y en ese sentido, Cottonaro aclaró "la diferenciación que marcó el Presidente en relación a los conglomerados por la circulación del virus que merecería un análisis particular de la situación concreta"."Esta normativa no impone un régimen de comunicación, sino que es una posibilidad en el marco del interés superior del niño", remarcó el defensor. "Es importante, la escucha, atendiendo la edad del niño o adolescente, para tener en cuenta también si quiere estar o no con el otro progenitor, y el tiempo que quiera permanecer", aclaró al respecto.En la oportunidad, el defensor remarcó que"No es la herramienta óptima en este contexto pero si la que mejor se ajusta temporariamente a la situación actual y que mejorará la imposibilidad que había porque no estaba habilitado el traslado a la casa del otro progenitor", destacó Cottonaro."Las medidas cautelares de cuotas alimentarias se siguen tramitando en los Tribunales", comunicó."Si se quiere iniciar una cautelar de alimentos provisoria, el interesado debe acudir a un profesional de confianza para interponer el recurso; y si es una demanda definitiva hay que hacer la mediación previa", explicó el defensor, al tiempo que aclaró: "Esa es la instancia habilitada porque en este momento las audiencias extrajudiciales en Defensoría están transitoriamente suspendidas por la situación sanitaria actual".Las audiencias extraoficiales de Defensoría están suspendidas hasta que se restablezca la normalidad en la atención.Según se adelantó, todas las audiencias que fueron suspendidas serán reprogramadas oportunamente sin necesidad de que se lo solicite.