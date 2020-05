Cómo manipular alimentos para evitar el Covid 19: ¿Hay que desinfectar envases?

La pandemia de coronavirus provocó el cambio de muchos hábitos y conductas, no solo en lo referido a lo social sino también en el modo de tratar y manipular los alimentos que entran al hogar. Es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió una serie de indicaciones y recomendaciones para despejar las dudas en torno a la seguridad alimentaria en tiempos de COVID-19.La primera inquietud, la más común en todos los ciudadanos, es si se puede contraer coronavirus a través del contacto con los alimentos. La OMS indicó: ". Es una enfermedad respiratoria y la ruta de transmisión es a través del contacto de persona a persona o por contacto directo con las gotas respiratorias generadas cuando una persona infectada tose o estornuda".", explicó el organismo.Referido a la desinfección de los envases de los alimentos, la OMS indicó: ", pero las manos deben higienizarse adecuadamente después de manipular los paquetes de alimentos y antes de comer". Sin embargo,Además, las recomendaciones se extienden. "Los consumidores deben mantener una distancia física segura de al menos un metro de todos los demás compradores mientras hacen cola antes de entrar al comercio y mientras hacen la compra. Si se usa un carrito o una canasta debe desinfectarse las asas antes y después de usarlos. Al igual que las manos. Se debe evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos durante las compras, y minimizar el contacto directo de las manos con los alimentos utilizando pinzas y utensilios para servir", señalaron.Parade compras se debe utilizar desinfectantes a base de alcohol o de cloro (hipoclorito de sodio). Es recomendable que estos productos estén a disposición de los clientes para que puedan utilizarlos.Por otra parte, para, se sugiere "corroborar que el proveedor siga buenas prácticas de higiene personal y alimentaria". "Y después de recibir los alimentos las manos deben lavarse con abundante agua y jabón", señalaron.Los productos de desinfección domésticos regulares, como el alcohol y la lavandina, eliminan efectivamente el virus de las superficies. En el caso de que sea necesario la limpieza en hogares con enfermedades sospechosas o confirmadas de COVID-19, se deben usar desinfectantes viricidas de superficie, como hipoclorito de sodio al 0,05% (NaClO) y productos a base de etanol (al menos 70%).Las recomendaciones de la OMS también incluyeron a los supermercados y locales gastronómicos y al respecto aseguraron: "Se deben desinfectar correctamente todas las superficies. Al tiempo que extremar las medidas de cuidado y prevención. Los trabajadores del sector alimentario pueden usar guantes, pero deben cambiárselos con frecuencia y lavarse las manos entre los cambios o cuando se los quitan".En ese sentido, destacaron: "Por ejemplo, los guantes deben cambiarse después de realizar actividades no relacionadas con los alimentos, como abrir/cerrar puertas y vaciar contenedores. Es muy importante tener en cuenta que usar guantes puede permitir que se acumulen bacterias en la superficie de las manos, por lo que la higiene es sumamente importante para evitar la contaminación posterior de los alimentos. Asimismo, durante la tarea deben evitar tocarse la boca y los ojos.En cuanto al uso de mascarillas faciales, los trabajadores del sector alimentario no tienen que usar rutinariamente máscaras para protegerse contra la transmisión de la COVID-19. Sin embargo, para algunas actividades de procesamiento de alimentos, como trabajar en mataderos o manipular alimentos cocinados y listos para comer, el uso de máscaras faciales es una práctica habitual.Si se identifica un caso sospechoso o confirmado de la COVID-19 en un local de alimentos, es necesario limpiar completamente el área con un detergente neutro, seguido de la descontaminación de las superficies utilizando un desinfectante eficaz contra los virus.Para ello los desinfectantes a base de alcohol han demostrado que reducen significativamente la infectividad de virus envueltos como el SARS-CoV-2, en concentraciones de 70-80% con un minuto tiempo de exposición. Los desinfectantes a base de cloro (hipoclorito de sodio) son efectivos para la descontaminación de la superficie, al igual que los desinfectantes con ingredientes activos basados en compuestos de amonio cuaternario (QACs).Finalmente, qué cuidados se deben tener al exhibir los productos horneados o los productos frescos en un supermercado. "Es importante mantener buenas prácticas de higiene alrededor de las exposiciones abiertas de alimentos, con productos alimenticios listos para comer, como barras de ensaladas, expositores de productos frescos y productos de panadería. Siempre se debe aconsejar a los consumidores que laven las frutas y verduras con agua potable antes del consumo. Tanto los clientes como el personal deben observar estrictamente las buenas prácticas de higiene personal en todo momento alrededor de las áreas abiertas de alimentos".Para gestionar de forma higiénica los expositores abiertos de alimentos y evitar la transmisión de la COVID-19 a través del contacto con la superficie,-Mantener el lavado y desinfección frecuente de todas las superficies y utensilios en contacto con alimentos.- Exigir a los trabajadores del servicio de alimentos que se laven las manos con frecuencia y, si usan guantes, deben cambiarse.-Exigir a los trabajadores del servicio de alimentos que limpien y desinfecten con frecuencia los mostradores, los utensilios para servir y los contenedores de condimentos.-Poner a disposición de los consumidores desinfectantes para las manos al entrar y salir de las instalaciones de alimentos.-No exhibir o vender abiertamente productos de panadería sin envoltura en mostradores de autoservicio. Los productos de panadería en expositores abiertos de autoservicio en tiendas minoristas deben colocarse en envases de plástico, celofán o papel. Si los productos de panadería se exhiben sueltos en tiendas minoristas, estos deben colocarse en vitrinas de acrílico y colocarse con pinzas en bolsas cuando se atiende a los clientes.-Las ensaladas listas para comer también deben colocarse detrás de vitrinas de acrílico y los utensilios para servir deben desinfectarse con frecuencia.