Hijos que pierden a sus mamás, "las otras víctimas del femicidio"

Foto: Teleconferencia de Elonce TV con Fleischman y Matas

Silvia Matas es militante política y defensora de los derechos de las mujeres. "Creo que hay que, no solamente rechazar este tipo de hechos aberrantes, sino también hay que prevenirlos. No solamente tenemos la pandemia por el Covid 19, sino también una pandemia de femicidios. Prácticamente en forma paralela, al femicidio en Paraná (el de Julieta Riera), en la provincia de Buenos Aires hubo otro femicidio", afirmó a Elonce TV por teleconferencia.



"Sabemos que no es una situación exclusiva por el aislamiento, sino que el aislamiento ha fomentado el convivir con quien oportunamente ejercía algún tipo de violencia, esto debe ser un suplicio para muchas mujeres. Es muy importante la prevención, la educación sexual para mujeres y varones, así conocen esta historia del patriarcado que lleva muchos años", opinó Matas.



La también militante de Forja, partido al que definió "como feminista. Estamos en una causa nacional, popular y feminista", afirmó además: "Estamos muy preocupados porque quedan muchos niños sin protección, se crean sin su madre, y con padres que muchas veces han sido quienes han matado a su madre. Hay que encarar el tema desde el punto de vista sanitario y también social". "Es necesaria la emergencia por violencia de género" La psicóloga y militante feminista Valeria Fleischman apuntó que "nos encontramos con diferentes situaciones, puede llegar a ser de violencia de larga data, la naturalización de la violencia, de violencia cuando hay hijos por medio, incluso con casos de violencia hacia sus propios hijos, esto genera que la mujer haga la denuncia. Muchas veces, esto precisa un acompañamiento".



"Nos encontramos con muchos organismos que están atendiendo situaciones y están desbordados. Estamos necesitando, y es un reclamo de todo el colectivo de mujeres, lesbianas, travestis y trans, la emergencia por violencia de género. Eso liberaría los fondos necesarios para que se puedan articular cuestiones a distintos niveles, al menos, el nivel donde se dé un peligro inminente, entonces la mujer puede estar alojada en algún espacio, con las condiciones necesarias, asesoramiento jurídico, tratamiento psicológico, alojamiento para sus hijos. En un nivel intermedio donde ya existe este tratamiento, para articular con sectores del mismo Estado. La cuestión de que una ley no va a cambiar un pensamiento cultural tan añoso, pero si da la pauta que le salva vida a las mujeres y permite que los niños tengan una mamá que los crie", aseveró Fleischman.



Los planos de la prevención, del tratamiento y de la emergencia, aseveró, se deben tener en cuenta. "Estos niveles se verían muy beneficiados por esta inyección económica de una emergencia de violencia de género. En estas instituciones se ven desbordados. Para la pandemia de Covid 19, se está liberando dinero, y lo celebro, pero pensemos además que esto, lo de los femicidios, se está llevando varias vidas de mujeres y deja un dolor muy grande. Más aún porque el mensaje social es que esto puede continuarse haciendo y no pasa nada, y es lo preocupante", añadió la profesional.



A nivel psíquico, apuntó Fleischman, "se genera muchísimo miedo, dificultad en las relaciones interpersonales. Como vivimos en sociedad, debemos saber la expresión que tiene los varones en relación a esto, de que compañeras están siendo matadas por hombres como ellos. Muchas veces se habla de este tipo de varones, como que son enfermos, lacras. Militando en el feminismo, nos empezamos a dar cuenta de que el patriarcado tiene muchas exigencias para con los varones, que tiene que ver con la cuestión del poder. Por eso escucharán muchas veces hablar a los feministas, que son hijos sanos del patriarcado, o sea que han sido buenos alumnos del patriarcado, que se enfurecen cuando la mujer quiere cortar una relación en la que ya no es feliz, cuando se ve cercenada en los estudios, se le impide el trabajo". Elonce.com.